Alınan bilgiye göre İzmit Ortaburun Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan 55 yaşındaki Aydın Memiş’ten bir süredir haber almayan ve telefonlarına cevap vermemesinden şüphelenen yakınları, akşam saatlerinde evine giderek kendisini kontrol etmek istedi. Eve gidildiğinde ise Memiş’i kanlar içerisinde hareketsiz bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Memiş’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından Memiş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsisinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Memiş’in katil zanlısı veya zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Memiş'in öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bıcaklanarak öldürüldü! 3 kişi gözaltına alındı
İzmit’te bir süredir kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Aydın Memiş, tek başına yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Memiş'in öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
17 Ara 2020 - 23:52 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.