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17 Ara 2020 - 23:52- Asayiş G: 17 Ara 2020 - 23:57

Bıcaklanarak öldürüldü! 3 kişi gözaltına alındı

İzmit’te bir süredir kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Aydın Memiş, tek başına yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Memiş'in öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Ortaburun Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan 55 yaşındaki Aydın Memiş’ten bir süredir haber almayan ve telefonlarına cevap vermemesinden şüphelenen yakınları, akşam saatlerinde evine giderek kendisini kontrol etmek istedi. Eve gidildiğinde ise Memiş’i kanlar içerisinde hareketsiz bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Memiş’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından Memiş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsisinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Memiş’in katil zanlısı veya zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Memiş'in öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

# Kocaeli, İzmit

17 Ara 2020 - 23:52 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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