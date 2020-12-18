Tavşantepe TOKİ Konutları’na yeni asfalt yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Tavşantepe TOKİ Konutları yanında bulunan zamanla deforme olan parke yol sökülerek yerine asfalt serimi yapılıyor. Vatandaşlardan gelen talep üzerine 9 metre genişliğindeki 200 metrelik bozulmuş parke yola 450 ton asfalt serilerek daha konforlu hale getirilecek.
VATANDAŞLAR TALEP ETTİ
Kent genelindeki yolların konforu ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talepleri de ihmal etmiyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Tavşantepe TOKİ Konutları yanında bulunan bozuk yolun yenilenmesini talep eden vatandaşlara ekipler kısa sürede cevap verdi.
450 TON ASFALT
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ağır tonajlı araçların geçişi sebebiyle bozulmuş parke yolda çalışma başlattı. 9 metre genişliğindeki 200 metrelik bozulmuş parke yol, ekskavatör ve kepçe ile sökülerek Fen İşleri Daire Başkanlığı Solaklar Asfalt Şantiyesi ’ne götürüldü. Parke yerine ağır tonajlı araçlar tarafından aşınması ve bozulması daha zor olan 450 ton asfalt yol yapımına başlandı. Öte yandan çalışmadan dolayı sökülen parkeleri çıkma parke olarak isteyen vatandaşların kullanımı için değerlendiriliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.