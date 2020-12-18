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18 Ara 2020 - 11:35- Siyaset G: 18 Ara 2020 - 11:36

Yıldız: "Ülkeyi beş müteahhitle soydunuz"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın "Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerinin ü...

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın "Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerinin üzerine AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin,"Kuru ekmek yiyorlarsa aç değillerdir" sözleri  ile dikkatleri üzerine topladı. Gündem yaratan Şahin Tin'in sözleri üzerine İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden Tin'in fotoğrafını paylaşarak, "Saray ve çevresi bir eli yağda bir eli balda ortalığı da güllük gülistanlık görmeye devam ediyor" diyerek AKP'lilere göndermede bulundu.

"SEÇİMDE KENDİNİZE GELECEKSİNİZ"

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,"Saray ve çevresi bir eli yağda bir eli balda ve ortalığı da güllük gülistanlık görmeye devam ediyor. Ülkeyi yandaşlarınızla, göbek bağınız bir kesilen meşhur beş müteahhitle soydunuz, yoksulluğu ise vatandaşa bıraktınız. Bu güç sarhoşluğunuz ilk seçimde sizi kendinize getirecek" ifadelerini kullandı.
# AKP

18 Ara 2020 - 11:35 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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