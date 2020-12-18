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18 Ara 2020 - 11:55- Siyaset G: 18 Ara 2020 - 11:56

Gelecek Körfez pazarcıları dinledi

Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Körfez Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin’i ziyaret etti.

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Sivil toplum örgütlerine ziyaretlerini sürdüren Fırat Türker, ekibiyle birlikte pazarcı esnafının sorunlarını öğrenmek amacıyla Zafer Şahin’i ziyaret etti. Siyasi işler başkanı Erdal Meram’ın Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Stratejik Derinlik isimli kitabını hediye ettiği başkan Şahin pandemi sürecinde üyelerinin de ciddi mağduriyetler yaşadığını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, sorunlarının kendileri dışında da dile getirilmesinin çözüm üretme noktasında katkı sağlayacağını umduklarını ifade etti. İlçe başkanı başkan Türker de toplumun tüm bileşenlerine yönelik ziyaretlerde bulunup sorunları, talepleri ve beklentileri birinci ağızdan öğrenerek rapor haline getirdiklerini söyledi.

18 Ara 2020 - 11:55 - Siyaset

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