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18 Ara 2020 - 11:58- Gündem G: 18 Ara 2020 - 11:59

Hülagü'den Doğa ve Hayvan Dostu Kulübüne destek

Kocaeli Üniveristesinin Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü geçtiğimiz gün Doğa ve Hayvan Dostu Kulübü üyeleri ile Umuttepe Kampüsünde bulunan C Bloktaki hayvanların bakım alanını ziyaret etti.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Sadettin Hülagü Doğa ve Hayvan Dostu Kulübü üyelerini ziyarette bulundu. Hülagü Ünüversitenin C bloğunda bulunan hayvanların tel bakım alanını ziyarette bulunarak yakından ilgilendi. Doğa ve Hayvan Dostu Klübü üyelerinin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinleyen Rektör Hülagü,"Köpeklerin sağlık sorunlarıyla ilgili desteklerin yapılacağını ve tel alanlarının iyileştirileceğini" söyledi. Ziyaretinden memnuniyetlerini dile getiren Doğa ve Hayvan Dostu Klüp üyeleri,"Rektörümüzün hayvan dostu olması bizim için büyük bir şans" dedi.
# Kocaeli

18 Ara 2020 - 11:58 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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