Hülagü'den Doğa ve Hayvan Dostu Kulübüne destek

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Sadettin Hülagü Doğa ve Hayvan Dostu Kulübü üyelerini ziyarette bulundu. Hülagü Ünüversitenin C bloğunda bulunan hayvanların tel bakım alanını ziyarette bulunarak yakından ilgilendi. Doğa ve Hayvan Dostu Klübü üyelerinin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinleyen Rektör Hülagü,"Köpeklerin sağlık sorunlarıyla ilgili desteklerin yapılacağını ve tel alanlarının iyileştirileceğini" söyledi. Ziyaretinden memnuniyetlerini dile getiren Doğa ve Hayvan Dostu Klüp üyeleri,"Rektörümüzün hayvan dostu olması bizim için büyük bir şans" dedi.