Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
18 Ara 2020 - 12:10- Gündem G: 18 Ara 2020 - 12:11

Gebze Doğu Kavşağı'nda çevre düzenlemesi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılan Gebze Doğu Kavşağı’nda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da çevre düzenlemesi yapılıyor. Gebze Doğu Kavşağı’nda çevre düzenlemesi

mask

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Gebze’nin ulaşımın önemli bir yere sahip olan Gebze Doğu Kavşağı’nda düzenleme çalışması yapıldı. Yapılan düzenleme çalışması sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de kavşakta çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

6 BİN METREKARE ALANDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Karayolları ekiplerinin kavşakta tamamlandığı düzenleme çalışması sonrasında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri 6 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapıyor. Çalışma dahilinde 250 adet fidan dikilirken toplamda alan 400 adet fidan toprakla buluşturularak ağaçlandırma çalışması tamamlanacak.

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ

Alanın gereken su ihtiyacını karşılaması ve her zaman yeşil kalması için Park ve Bahçeler ekipleri, çalışma yapılan bölgeye otomatik sulama sistemi kuruyor. Sulama siteminin kurulmasında sonra ise çimlendirme çalışması yapılacak.

# Gebze, Kocaeli, Büyükşehir

18 Ara 2020 - 12:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tavşantepe TOKİ Konutları’na yeni asfalt yol mask
Tavşantepe TOKİ Konutları’na yeni asfalt yol
Karakuş: İSU’da salgın riski artıyor mask
Karakuş: İSU’da salgın riski artıyor
Kuraklık nedeniyle Sapanca Gölü 100 metre çekildi mask
Kuraklık nedeniyle Sapanca Gölü 100 metre çekildi
Kocaeli’de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu mask
Kocaeli’de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu
Eski meclis üyesi koronavirüse yenildi mask
Eski meclis üyesi koronavirüse yenildi
Aygün, Ankara’da projeleri konuştu mask
Aygün, Ankara’da projeleri konuştu
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cengizhan, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti mask
Cengizhan, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
“Uyutulması dahil her türlü çözüm gereklidir” mask
“Uyutulması dahil her türlü çözüm gereklidir”
Hastane çalışanı kendini astı mask
Hastane çalışanı kendini astı
Ölen teröristin cebinden kentlerdeki terörist listesi çıktı mask
Ölen teröristin cebinden kentlerdeki terörist listesi çıktı
Ekmek yaparken tandıra düştü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu mask
Ekmek yaparken tandıra düştü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Doğalgaz bomba gibi patladı: 1 yaralı mask
Doğalgaz bomba gibi patladı: 1 yaralı

GALERİ

Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı mask
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Bu mağazada para değil sevgi geçiyor mask
Bu mağazada para değil sevgi geçiyor
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı mask
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Mağazalara dadanan hırsızlar polise yakalandı  mask
Mağazalara dadanan hırsızlar polise yakalandı 
Tolga Havuç: Ülke olarak ne kadar gurur duysak azdır mask
Tolga Havuç: Ülke olarak ne kadar gurur duysak azdır
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının arabasını modifiye etti mask
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının arabasını modifiye etti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL