Koronavirüs 3 can daha aldı!

Mehmet Yakut vefat etti

Gölcük Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Yakut (61) akciğer kanserine bağlı Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Yakut’un cenazesi Değirmendere Garipler Mezarlığında toprağa verildi.

Nazife Yıldız vefat etti

İzmit Gündoğdu Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Bayram Yıldız’ın eşi Nazife Yıldız (79) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nazife Yıldız’ın cenazesi Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.

Necmiye Tarhan vefat etti

İzmit Kadıköy Mahallesinde Esnaf merhum Niyazi Tarhan’ın eşi Necmiye Tarhan (98) Covid-19 nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü Başiskele’de bulunan özel bir hastanede vefat etti. Tostçu Niyazi’nin babaannesi ve 3 çocuk annesi olan Necmiye Tarhan’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.