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18 Ara 2020 - 15:54- Gündem G: 18 Ara 2020 - 15:55

Koronavirüs 3 can daha aldı!

Koronavirüs nedeniyle bugün Kocaeli'de 3 kişi daha hayatını kaybetti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Mehmet Yakut vefat etti

Gölcük Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Yakut (61) akciğer kanserine bağlı Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Yakut’un cenazesi Değirmendere Garipler Mezarlığında toprağa verildi.

Nazife Yıldız vefat etti

İzmit Gündoğdu Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Bayram Yıldız’ın eşi Nazife Yıldız (79) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nazife Yıldız’ın cenazesi Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.

Necmiye Tarhan vefat etti

İzmit Kadıköy Mahallesinde Esnaf merhum Niyazi Tarhan’ın eşi Necmiye Tarhan (98) Covid-19 nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü Başiskele’de bulunan özel bir hastanede vefat etti. Tostçu Niyazi’nin babaannesi ve 3 çocuk annesi olan Necmiye Tarhan’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

# İzmit, çocuk, Gölcük

18 Ara 2020 - 15:54 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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