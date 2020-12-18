Koronavirüs 3 can daha aldı!

Mehmet Yakut vefat etti
Gölcük Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Yakut (61) akciğer kanserine bağlı Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Yakut’un cenazesi Değirmendere Garipler Mezarlığında toprağa verildi.
Nazife Yıldız vefat etti
İzmit Gündoğdu Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Bayram Yıldız’ın eşi Nazife Yıldız (79) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nazife Yıldız’ın cenazesi Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.
Necmiye Tarhan vefat etti
İzmit Kadıköy Mahallesinde Esnaf merhum Niyazi Tarhan’ın eşi Necmiye Tarhan (98) Covid-19 nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü Başiskele’de bulunan özel bir hastanede vefat etti. Tostçu Niyazi’nin babaannesi ve 3 çocuk annesi olan Necmiye Tarhan’ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.