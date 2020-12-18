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18 Ara 2020 - 16:13- Gündem G: 18 Ara 2020 - 16:22

Kadınları taciz eden sözde hoca hakkında şaşırtan karar!

Dini inanç ve duyguları istismar ederek insanları dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Burhan Dalğali, tahliye edildi. Ancak şahsın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı başka bir davadan dolayı tutukluluğu devam ediyor.

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Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Burhan Dalğali, müşteki Ebubekir B. ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Seymen A, müştekiyle akraba olduklarını belirterek, "Burhan Dalğali, Esenler'de tanınan bir hocadır. Müştekiye 700-800 lira borç verdim. Burhan'a herhangi bir mesaj atmadım" dedi.

"MESELE 3 BİN 200 LİRA DEĞİL"

Bunun üzerine söz alan sanık Dalğali, tanık ile müştekinin suç ortağı olduğunu ve tanığın yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Sanık Dalğali, "Mesele 3 bin 200 lira değil. Bu insanlar bana kumpas kurdular, şantajda bulundular. 300 bin lira para istediler. Hem ailemin hem milletin gözünde itibarımı zedelediler. Bu adamın yüzünü gördüğümde içim yanıyor. Ben 3 bin 200 lira almadım" şeklinde konuştu. Müşteki Ebubekir B. de sanığın beyanlarına karşılık, "İftiradır, yalan söylüyor" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Burhan Dalğali'nin tahliyesine karar vererek, bir sonraki duruşmada müşteki ve tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK' SUÇUNDAN TUTUKLU

Öte yandan sanık Burhan Dalğali'nin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı başka bir davada tutuklu olduğu öğrenildi.

"DİNİ NİKAH TAZELEMEK" İÇİN ÇAĞRILMIŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir B'nin eşi Semanur B. ile sorunlar yaşadığı, bir tartışma üzerine de eşine 3 defa "boş ol" dediği belirtilerek, "dini nikah tazelemek" isteyen müştekinin sanık Burhan Dalğali'yi çağırdığı belirtildi. Müştekilerin evine giden sanığın, "Böyle nikah düşmez. Siz tövbe edin. Sizin nikahınız düşmedi." dediği anlatılan iddianamede, sanığın nasihat ve telkinleri karşılığında müştekilerin her birinden 1600 lira, toplamda 3 bin 200 lira aldığı kaydedildi.

"EŞİNLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEMİZ LAZIM"

Sanık Dalğali'nin Ebubekir B'ye "Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmemiz lazım" dediği ifade edilen iddianamede, müştekilerin ayrı odalarının olmadığını söylemesi üzerine sanık Dalğali'nin çiftin evinden ayrıldığı aktarıldı. Sanık Dalğali'nin çevresindekilerin kendisine itibar edilmesi için birtakım dini kisveleri kullandığı belirtilen iddianamede, sanık hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

18 Ara 2020 - 16:13 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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