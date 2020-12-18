Demir; “Baskı ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz”

Kocaeli teşkilatını ziyaret eden ve burada; genel merkez iletişim başkan yardımcısı Serap Çakır, il başkanı Ömer Faruk Başaran, başkan danışmanı Şeref Meydan, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan genel başkan yardımcısı Doğan Demir sert açıklamalarda bulundu. Bir yıl önce partiyi kurarken nelerle karşılaşabileceklerini öngörerek yola çıktıklarını belirten Doğan Demir, “Hiçbir zaman mağduriyet edebiyatı yapmak istemedik. Hep dik durarak yolumuza devam ettik. Ancak bizim sessizliğimizi yanlış anlayanlar oldu. Korktuğumuzdan sindiğimizden değil, zamanımızı ve enerjimizi boşa harcamak istemediğimizden baskı ve şantajları gülerek geçiştirdik” dedi.

CANIMIZA KAST EDİLİYOR

Bir yıl içerisinde yaptıkları etkin muhalefetin iktidara korku saldığını belirten Doğan Demir, “Elbette iktidar, iktidarını korumak, muhalefette iktidar olmak isteyecektir. Bu demokrasinin gereğidir. Ancak son dönemde canımıza bile kast edilmeye kalkışıldı. Sayın genel başkanımız seçilmiş son başbakandır. Siirt, Bitlis ve Muş ziyaretlerimiz için devletin güvenlik ve koruma uygulamalarının bir gereği olarak zırhlı araç talebinde bulunduk. il valilerince olumsuz cevap verilirken, yazılı cevap istendiğinde de ‘Bu konu bizi aşıyor' denilmiştir. Devletin teamülleri yerle bir edilmiştir. Yine genel başkan yardımcımız Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlenmiştir. Biz Gelecek Partisi olarak bu ülkenin geleceği için birlikteliği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ancak yarın başımıza gelebilecek her şeyi devleti yönetenler ve hükümet yetkililerin sorumlu olduğunun bilinmesini istiyoruz” dedi.

YÖNETİCİLERİMİZ İŞİYLE TEHDİT EDİLİYOR

Partiyi kurdukları günden itibaren komplolar ile beraber tehditler, şantajlar, devlet içerisinde çalışan arkadaşlarımızın görevinden uzaklaştırılması gibi olaylarla karşılaştıklarını belirten Doğan Demir, “Üyelerimizin aranıp istifaya zorlanmasına alıştık. Kongrelerimizden bir gün sonra seçilen yöneticilerimize ne tür telefonlar gittiğini biliyoruz. Kocaeli’de de üye ve yöneticilerimizin işiyle Gelecek Partisi arasında tercih yapmaya zorlandıklarını biliyoruz. İnsanları işiyle aşıyla tehdit etmek tam bir alçaklıktır, insanlık suçudur. Sustuk sustuk ama bir yere kadar. Bizim sabrımızı daha fazla zorlamayın. Bir gün gelir, kapımızı çalmak zorunda kalırsınız ve bu yaptıklarınız önünüze konulur” diye konuştu.