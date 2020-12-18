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18 Ara 2020 - 17:01- Asayiş G: 18 Ara 2020 - 17:21

Sahte para operasyonu 2 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından esnaflara sahte para verdikleri belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mali suçların engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kocaeli genelide iş yerlerine sahte para verdikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı. 16 Aralık günü Derince'ye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kocaeli'de bulunan 3 farklı iş yerine sahte para verdikleri belirlenen şüphelilerin yapılan üst aramalarında 21 adet sahte 200 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
# Kocaeli, Derince

18 Ara 2020 - 17:01 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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