Sahte para operasyonu 2 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mali suçların engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kocaeli genelide iş yerlerine sahte para verdikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı. 16 Aralık günü Derince'ye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kocaeli'de bulunan 3 farklı iş yerine sahte para verdikleri belirlenen şüphelilerin yapılan üst aramalarında 21 adet sahte 200 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.