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18 Ara 2020 - 17:56- Asayiş G: 18 Ara 2020 - 18:00

300 bin TL çalan hırsız 24 saat geçmeden yakalandı

Başkent'te bir müteahhidin bankadan çektiği 300 bin TL’yi otomobilin camını kırarak çalan yabancı uyruklu şahıs, olayın üzerinden 24 saat geçmeden Kocaeli’de yakalandı.
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Alınan bilgiye göre, Ankara’da müteahhitlik yapan Musa V., şantiye ödemeleri için bankadan çektiği paraları koyduğu çantayı aracının torpido gözüne bırakarak Turan Güneş’te bulunan ofisine gitti. Bu sırada bankadan itibaren Musa V.'yi kiraladığı araç ile takip eden İran uyruklu K.S.K, aracın sağ ön camını kırarak torpido gözünden para dolu çantayı alıp taksi ile aracın yanından uzaklaştı. Taksi ile yaklaşık 10 dakika gezen hırsız, tekrar olay yerine gelerek kiralamış olduğu araca binerek bölgeyi terk etti. Olayın ardından hırsızı yakalamak için harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin ‘Benzer Suç Analiz Yöntemi’ kullanarak yapmış olduğu tespitte aynı hırsızın 2018 yılında Altındağ ilçesinde aynı yöntemle hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ve 44 bin TL çaldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda  Kocaeli’de olduğu ve İstanbul’a hareket ettiği tespit edilen zanlı, kıskaç operasyonu ile olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı. 300 bin TL ile birlikte yakalanan K.S.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

KOCAELİ'DE YAKALANDI

300 bin TL’si bulunarak teslim edilen müteahhit Musa V., “Bankadan parayı çektim. Turan Güneş üzerindeki ofisime geçtim. Parayı arabada bıraktım hemen çıkacağım diye. Geri çıktığımda bizi takip etmişler. Aracın sağ camını kırarak parayı almışlar. O an kötüydü. Camın kırık olduğunu görüyorsunuz ama hala bir ümit torpidoda duruyor mu diye ama yoktu. Şantiye ödemeleri için çekmiştim. Mersin’e geçecektim. Hemen polise bildirdim. 15 dakika içinde gelindi. Akşam 9’a kadar çok ciddi bir çalışma yapıldı. Allah razı olsun Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

# Kocaeli, İstanbul

18 Ara 2020 - 17:56 - Asayiş

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