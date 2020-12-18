Bakan Koca, İstanbul'daki salgın rakamlarını paylaştı!

Bakan Koca, il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleri ile İstanbul'da koronavirüs salgınındaki son durumu değerlendirdi. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük" ifadelerini kullandı.
YATAK DOLULUK ORANI VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI DÜŞTÜ
Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma olduğunu belirten Bakan Koca, "Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658'den 1934'e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor" dedi.
"TEDBİRLERE UYUM VE MÜCADELE SONUÇ VERİYOR"
Bakan Koca, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim."
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.