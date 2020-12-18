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18 Ara 2020 - 20:33- Gündem G: 18 Ara 2020 - 20:37

Koronavirüs salgınında en ölümcül gün!

18 Aralık tarihinde açıklanan koronavirüs verilerinde vefat sayısı yine rekor kırdı. Buna göre; son 24 saatte 4 bin 103'ü semptomatik olmak üzere toplam 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 246 artarak 17 bin 610'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise ilk defa 32 bine yaklaştı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 103'ü semptomatik olmak üzere toplam 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 246 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 610'a toplam vaka sayısı ise 1 milyon 982 bin 90'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI İLK DEFA 32 BİNE YAKLAŞTI

Uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısı 32 bine yaklaştı. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 31 bin 945 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503'e, ağır hasta sayısı ise 5707'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim" ifadelerini kullandı.
# koronavirüs

18 Ara 2020 - 20:33 - Gündem

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