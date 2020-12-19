İşçi kadrosundan müdürlüğe getirildi

Sayıştay’ın 2019 yılı Belediyeleri Raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda kentimizden sadece Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi raporları yer aldı. Yayınlanan raporlara göre İzmit Belediyesi 2019 yılında 11 usulsüzlüğe imza attı. Bunlardan biri ise teşkilat kadrosunda yer olmasına rağmen kanunsuz bir şekilde başka kişilerin koordinatör ve birim sorumlusu yapılması oldu.

“BELEDİYE BAŞKANI OLURUYLA”

Sayıştay raporunun ilgili kısmında, “Teşkilat Yapısında Mevcut Olmayan Kadroların İhdas Edilmesi Ve Bu Kadrolara İşçi Olarak İstihdam Edilen Personelin Görevlendirilmesi Belediyede dolu müdür kadrolarına başka müdürün vekâlet ettirildiği, vekâlet ettirilen kişinin harcama yetkilisi olarak da görev yaptırıldığı, bu müdürlüklere Belediye Başkanı oluruyla Birim sorumlusu unvanı adı altında işçi personelin müdür gibi yönetici olarak görevlendirildiği, Başkanlık oluruyla norm kadro yönetmeliğinde yer almayan koordinatör unvanı adı altında kadro ihdas edilerek işçi personelin görevlendirildiği, birim müdürlerinin işçi statüsündeki koordinatörlerin bilgisi dahilinde işlem gerçekleştirdikleri görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

“HİYERARŞİK YAPIYI BOZ UYGULAMA”

Boş kalan müdürlüklere mevzuatta yeri olmayan ancak uygulamada hiyerarşik olarak belediye başkan yardımcısı ile aynı konuma denk gelen ‘’Koordinatör’’ unvanıyla kişilerin görevlendirildiği bilgisi verilen raporda, “Mevzuatta öngörülmeyen kadroların ihdas edilmiş gibi davranılarak iş ve işlemlerin kararlarını işçilere aldırtarak imzaların memurlar tarafından atılması, işçilerin memurların amiri olacak şekilde hiyerarşik yapıyı bozan bu uygulamalar yukarda yer verilen mevzuat hükümlerine açıkça aykırıdır” denildi.

“MALİ KONTROLÜ ZAYIFLATMA TEHLİKESİ”

Yapılan uygulamanın risklerinin de yazıldığı rapırda, “mali kontrolü zayıflatıp riskleri çoğaltacağı, personelin kariyer planlarını ertelemesi ya da bırakması suretiyle personelin motivasyonunda ve veriminde düşüşe sebep olacağı bunun da kurumun kaliteli çıktı üretebilmesi için gerek duyduğu kaliteli insan kaynağını yitirmesine sebebiyet vereceğinden yukarda bahsedilen hatalı uygulamaların mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı. nSerhat GÜNEŞ