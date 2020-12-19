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19 Ara 2020 - 13:52- Dünya G: 19 Ara 2020 - 14:09

Koronavirüs aşısının içinde neler var? Tek tek açıklandı!

Koronavirüs salgınında tüm dünyaya umut olan aşıların üretiminde ciddi bir yol katetildi. Ancak insanların çoğunun aşılara karşı bir güvensizlik duyması nedeniyle, Pfizer/BioNTech ve Moderna firmaları aşı içeriklerinde yer alan maddeleri yayınladı.

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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı şimdiye kadar ABD, İngiltere ve Kanada'da kullanılmaya başlandı. Yüzde 95 etkinlik gösterdiği açıklanan aşı 27 Eylül itibarıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de kullanılmaya başlanacak. BionTech/Pfizer ile aynı teknolojiyi kullanan ABD'li bir firma tarafından üretilen Moderna aşısı da bugün Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) acil kullanım onayı aldı.

AŞILARIN İÇERİĞİ ÇEVRİM İÇİ OLARAK PAYLAŞILDI

NTV'nin haberine göre; milyonlarca doz Pfizer/BionTech aşısının onaylanan ülkelerde dağıtılmasıyla birlikte, asılsız iddialar ortaya çıktı. Bunun önüne geçmek isteyen şirketler de aşılarının tam içeriğini çevrimiçi olarak paylaştı.

AŞILARDA 'mRNA' TEKNOLOJİSİ KULLANILIYOR

Hem Pfizer hem de Moderna aşısı haberci RNA (mRNA) teknolojisini kullanıyor. Bu aşılar türünün ilk örneği olsa da, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre bilim insanları mRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldan bir süredir çalışıyor.

İÇERİĞİNDE BAŞAK PROTEİN YER ALIYOR

Koronaya karşı geliştirilen mRNA aşıları canlı veya inaktive edilmiş virüs içermiyor, yeni tip koronavirüsün yüzeyinde bulunan başak proteinin bir parçasını kodlayarak çalışıyor. Başak protein ayrıca virüsün vücuda tutunduğu kısım olarak biliniyor.

AŞILAR KODLANMIŞ PROTEİNİ NASIL KULLANIYOR?

Aşının içeriğinde bulunan mRNA, hücrelere virüsün başak proteinine benzer bir protein üretme talimatı veriyor. Bu durumun ardından bağışıklık sistemi savaşması gereken bir enfeksiyon olduğunu düşünerek hareket geçiyor ve üretilen proteinlere karşı bir yanıt oluştuyor. Bu süreçte vücüt yeni tip koronaya özgü antikor geliştiriyor. Antikorlar ise koronavirüs ile tekrar karşılaşıldığında vücudun savunulmasını sağlıyor.

İŞTE PFIZER/BIONTECH AŞISININ İÇİNDEKİLER:

mRNA
Lipitler ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine, ve kolesterol)
Potasyum klorür
Monopotasyum fosfat
Sodyum klorür
Dibasic sodium phosphate dehydrate
Sükroz (Şeker)

MODERNA'NIN İÇERİĞİ ŞU ŞEKİLDE:

mRNA
Lipitler (SM-102, 1,2-dimyristoyl-rac-glycero3-methoxypolyethylene glycol-2000 [PEG2000-DMG], cholesterol, and 1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine [DSPC]),
Trometamin,
Trometamin hidroklorür
Asetik asit
Sodyum Asetat
Sükroz (Şeker)

# koronavirüs

19 Ara 2020 - 13:52 - Dünya

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