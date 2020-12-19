Firmaların vermediği izin günlerinin ücretini Büyükşehir ödemiş

Sayıştay’ın 2019 Belediyeleri Raporu yayınlandı. İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin usulsüzlüklerini yer aldığı raporda, Büyükşehir Belediyesinin 23 usulsüzlüğü tespit edildi. Sayıştay raporlarına göre Büyükşehir Belediyesi İhale Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması yönünden kusurlu sayıldı. Raporda Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık izin kullanmayan Belde A.Ş. işçilerine yüklü ödeme yaptığı açıklandı. Sayıştay raporunda işçilere izin yaptırılması gerektiğini ifade etti.

“İZİN HAKKINDAN FERAGAT EDİLEMEZ”

Sayıştay raporunun ilgili kısmında, “İhale kapsamında çalıştırılan işçilerin yıllık izinlerinin Kanuna uygun şekilde kullandırılmadığı görülmüştür” denildi. İlgili kanun maddesinin açıklandığı açıklamada, “Gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu hükmüne göre yıllık iznin kullandırılması gerekir. İşçi yıllık izin hakkından feragat edemez. Kullanılmayan izinlerin son ücret üzerinden ödenmesi işçilerin izin kullanmaktan feragat edebilmelerine neden olmaktadır. Diğer taraftan birikmiş izin alacaklarının ücrete dönüşmesi halinde kurum yüksek miktarlarda ödeme yapmakla karşı karşıya kalabilmektedir” denildi.

YÜKLENİCİ’NİN ÖDEMEDİĞİNİ BÜYÜKŞEHİR ÖDEDİ

Yapılan açıklamaya istinaden Büyükşehir Belediyesinin, ihale ile aldığı hizmet alımlarında personellerin yüklenici Belde Ticaret A.Ş ile iş sözleşmesi sona ermiş ve yüklenici tarafından ilgili kişilere kullandırılmayan yıllık izin ücretini ödediği ortaya çıktı. Belgede, “Söz konusu düzenlemeler uyarınca hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen işçilere yıllık izinlerin kanunun öngördüğü şekilde kullandırılması sağlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.