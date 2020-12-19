Doğan’ın memur kıyakları Sayıştay raporlarında

Sayıştay’ın 2019 yılı Belediyeleri Raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda kentimizden sadece Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi raporları yer aldı. Yayınlanan raporlara göre İzmit Belediyesi 2019 yılında 11 usulsüzlüğe imza attı. Bu usulsüzlüklerden bazılarının AKP’li belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminden kaldığı görüldü. Sayıştay Raporunda AKP’li Nevzat Doğan’ın Özel Kalem Müdürlüğü Kadrosuna 11 kişiyi görevden ayrılmadan önce atayarak usulsüz bir şekilde memur yaptığı yazıldı. Doğan’ın 11 ismi özel kalem kadrosundan almasının sebebi ise Özel Kalem kadrosunda işe alımların sınav zorunluluğunun olmaması açıklandı.

“BAKANLIK İZNİ GEREKTİRMİYOR”

Sayıştay raporunun ilgili kısmında, “Yapılan Atamaların Memuriyete Sınavsız Giriş Yöntemi Olarak Kullanılması Belediye başkanlığının özel kalem müdürlüğüne yaptığı atamaların mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olarak, memuriyete sınavsız giriş yöntemi olarak kullanıldığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi. Özal Kalem memuru atama genelgesinin paylaşıldığı raporda, “özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların, öncelikle belediyede çalışan memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar arasından seçilmesinin esas olduğu, memurlar arasından yapılacak atamalarda, Bakanlık izninin alınmayacağı, Özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan atamaların ise Bakanlık izni ile yapılacağı belirtilmiştir” denildi.

“ZARARA UĞRATICI NİTELİKTE”

Belgenin usulsüzlük kısmında ise, “Hizmetin gereği olarak kullanılması gereken istisnai memurluk kadrolarının devlet memurluğuna girmede esas olan sınav sistemini aşmaya yönelik olarak kullanılmasının, devlet memurluğu kadrolarına liyakat esasına uymayan ve bu kadroların gerektirdiği niteliklere sahip olmayan kişilerin atanmasına imkan sağlayabileceği ifade edilmiş, devlet memurluğu alımı için açılan sınavlara katılmadan ve dolayısıyla bu sınavlarda başarılı olunmadan istisnai memuriyet kadrolarından diğer memurluk kadrolarına atanma hususunun uygulama ve sonuçları bakımından Hazine menfaatlerini zarara uğratıcı nitelikte bulunduğuna karar verilmiştir” denildi.

“LİYAKAT İLKESİNE AYKIRI DURUM”

Raporun devamında ise “Belediye başkanının bir seçim döneminde görevde bulunduğu sürede, özel kalem müdürlüğü kadrosuna 11 farklı kişinin atandığı, bu atamaların tamamının açıktan atama yapılması suretiyle gerçekleştirildiği görülmüştür. Sonuç itibariyle, özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalarda; öncelikle Belediyede çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına tabi olan memur kadrolarına atanmanın bir yolu olarak görüldüğü, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluşturulmaktadır. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir” ifadeleri kullanıldı. nSerhat GÜNEŞ