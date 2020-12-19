Zabıta müdürlüğünü kullanarak memur kıyağı

Sayıştay’ın 2019 yılı Belediyeleri Raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda kentimizden sadece Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi raporları yer aldı. Yayınlanan raporlara göre İzmit Belediyesi 2019 yılında 11 usulsüzlüğe imza attı. Bu usulsüzlüklerden bazılarının AKP’li belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminden kaldığı görüldü. Nevzat Doğan döneminde bazı memurların önce zabıta müdürlüğü kadrosuna atandığı, sonrasında ise Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamındaki müdür kadrolarına sınav yapılmadan atamalarının yapıldığı açıklandı

6 KİŞİ MÜDÜRLÜK KADROSUNA ALIDI

Sayıştay Raporunun ilgili kısmında bir kişinin memuriyete yükselmesi için en az iki yıl boyunca zabıta teşkilatlarında çalışmış olması gerektiği şartı hatırlatıldı. Açıklamanın devamında, “Zabıta müdürlüğü kadrosuna son bir yıl içerisinde 6 farklı kişinin atandığı görülmüştür. Ataması yapılan memurların hizmet cetvelleri incelendiğinde zabıta teşkilatında daha önce çalışmaları bulunmamaktadır” denildi.

SEÇİME SADECE 3 AY KALA

Raporda, yapılan atamaların müdürlük kadrosuna sınavsız olarak atama yapılmasının bir yolu olarak kullanıldığı vurgulandı. Açıklamanın devamında, “Kariyer ve liyakat ilkelerine aykırıdır. Zabıta ve itfaiye müdürlükleri acil olarak daimi hizmet vermesi gereken makamlar olduğu için boş kalmaması adına ‘Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’ hükümlerinden ayrı değerlendirilerek sınav şartı aranmamıştır. Hal böyle iken, 6 ayrı personeli kısa sürelerle zabıta müdürü yapıp sonra başka müdürlüklere atamak yukarıda bahsedildiği üzere kanunun verdiği hakkın kötüye kullanılması olup bunu da hukuk düzeni korumaz. Burada gerçek irade, ilgili personeli sınavsız müdür kadrosuna atamak olup bu personelin önce zabıta müdürlüğüne atanıp sonra başka müdürlüklere geçmeleri muvazaa kanaati oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı.