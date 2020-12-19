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19 Ara 2020 - 15:07- Gündem G: 19 Ara 2020 - 15:10

Hürriyet'ten açıklama: Bizim dönemimizde yapılmadı

İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda,"Bizim dönemimizde yapılmamış atamalar, bizim gibi gösterilmektedir" dedi.
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İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet, Sayıştay'ın 2019 yılı Belediye Raporlarındaki sınavsız atamalar üzerine,"Sanki tarafımızdan yapılmış atamalar gibi bir sonuç doğuracak şekilde haberleştirilse de bu atamalar eski yönetim tarafından yapılmış olup bu atamalar 2019 Şubat ayı ve öncesine aittir. Biz ise 31 Mart 2019 da seçimleri kazandık ve 15 Nisan 2019'da mazbata alıp göreve başladık. Bu haberlerin bazılarının önce ismim kullanılarak yapıldığı ama sonra içerik değiştirildiğine ilişkin tarafıma bilgi geldi" dedi.

"ESKİ YÖNETİM TARAFINDAN YAPILAN ATAMALAR"

Hürriyet açıklamalarının devamında ise,"Sanki tarafımızdan yapılmış atamalar gibi bir sonuç doğuracak şekilde haberleştirilse de bu atamalar eski yönetim tarafından yapılmış olup bu atamalar 2019 Şubat ayı ve öncesine aittir. Biz ise 31 Mart 2019 da seçimleri kazandık ve 15 Nisan 2019'da mazbata alıp göreve başladık. Bu haberlerin bazılarının önce ismim kullanılarak yapıldığı ama sonra içerik değiştirildiğine ilişkin tarafıma bilgi geldi. Bu rapor daha önce defalarca tarafımızdan gündeme getirilen mülkiye müfettişi raporuyla birlikte basında tartışıldı, hatırlarsanız sözleşmeli personellerin de eski yönetim tarafından seçime 1 ay kala usulsüz ve eksik belge ile sözleşmeli yapıldığı bu raporlarla gündeme gelmişti.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bizim dönemimizde yapılmamış atamaların sanki yeni bir rapormuş gibi yansıtılması bizi zor duruma düşürme gayesinden midir bilemem ama şunu iyi biliyorum ki bu güne kadar hiçbir asaleten atama yapmadık, şu anda zabıta müdürü bile asaleten değil vekaleten atanmıştır. Tarafımızdan asaleten zabıta müdürü atanıp oradan da hülle yoluyla başka bir müdürlüğe atama söz konusu değildir. Algı yönetimleri altında yanlış bilgilerle vatandaşımızın yanıltılması karşısında vatandaşımızı bilgilendirmek görevimizdir" dedi.

# İzmit, Fatma Kaplan Hürriyet

19 Ara 2020 - 15:07 - Gündem

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