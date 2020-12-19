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19 Ara 2020 - 15:11- Ekonomi G: 19 Ara 2020 - 15:13

Red’li olmak isteyenlere “vodafone Red’le Mücbir Sebepler”e özel 50 TL indirim

Vodafone, altıncı haftasına giren “Vodafone Red’le Mücbir Sebepler” kapsamında çok özel bir kampanya tanıttı. Yayın için verilen linkten Red’li olmak için başvuru yapanlara, ilk 3 ay 50 TL indirimli Red tarifeleri sunuluyor. Kampanya 48 saat geçerli olacak.
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Vodafone Red, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın sevilen Instagram canlı yayını “Vodafone Red’le Mücbir Sebepler” sponsorluğu kapsamında kazandıran kampanyalar tanıtmaya devam ediyor. 

Red’li olmak isteyenler için çok özel bir teklif geliştiren Vodafone, “Vodafone Red’le Mücbir Sebepler” için oluşturulan http://vftr.co/ redlemucbirsebepler linkinden başvuru yapan yeni müşterilere ilk 3 ay 50 TL indirimle ayda 39 TL’den başlayan fiyatlarla Red tarifelerinden yararlanma imkânı sunuyor. Yarın (20 Aralık) saat 23:59’a kadar geçerli olan kampanya sayesinde son derece hesaplı fiyatlarla Red dünyasının ayrıcalıklı kapıları açılıyor. 

Vodafone Red, müşterilerine pek çok ayrıcalık sunuyor. Vodafone TV servisini 12 ay ücretsiz kullanabilen Red’li müşteriler, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde indirimli antikor testinden ücretsiz araç yıkamaya ve Yemeksepeti’nde indirimli menülere kadar birçok fırsattan yararlanabiliyor. Ayrıca, YouTube, WhatsApp, Instagram gibi en popüler uygulamaları sınırsız kullanabiliyorlar.

 

19 Ara 2020 - 15:11 - Ekonomi

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