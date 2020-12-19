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19 Ara 2020 - 15:13- Spor G: 19 Ara 2020 - 15:15

Spor adamı Adnan Sak’tan bir önemli yatırım daha!

İlimizde uzun süre spor adamlığı yapan, Dilovası Belediyespor Başkanvekili, emekli gemi kaptanı, başarılı iş insanı Adnan Sak, Isparta’daki yatırımından sonra tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmek için Afyon’da çalışmalar yaptı. Sak’ın yeni durağı Kocaöz İlçesi oldu.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Pandemi sürecinden geçmemize karşın tarımsal üretime olan katkıları ile adından söz ettiren sporsever iş insanı Adnan Sak, Isparta’da meyve kurutma fabrikası kurmuştu. Yatırımlarını sürdüren deneyimli iş insanının yeni durağı ise Afyon oldu. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmek, tanıtımını yapmak ve bitkilerin yetiştirilmesinin ülke çapında yayılmasına katkı sağlamak amaçlı sekiz ay önce önemli bilim insanlarıyla birlikte yola çıkan Adnan Sak, Afyon’un Kocaöz beldesine önemli yatırımı için kollarını sıvadı.

KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaöz İlçesi’nin bin dönümlük bereketli arazisinde, şifa kaynağı bitkiler yetiştirmek amaçlı üç vardiyası kesintisiz devam edecek çalışmaları için ilk kazmayı vuran Sak, destek ve katkıları için, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Milli Emlak Müdürü Mustafa Akıllıbaş, ilçe belediye başkanları, birim müdürleri ve birlikte uzun yıllar faydalı çalışmalar yapacaklarına inandığı Kocaöz Belediye Başkanı Murat Zıbak'a teşekkür etti.

TAM 30 BİN KİLOMETRE BİRLİKTE YOLCULUK

Sak öte yandan, uzun ve ince yolun tüm süreçlerinde yanında olan, birlikte yaklaşık 30 bin km. yol kat eden, güzel türküleriyle ve muhteşem sesi ile yolculuklara renk katan Oktay İşleyen'e, Afyon yolunda da yanında olan Dilovası Belediyespor Kulübü Başkanı Recep Laç'a, sürecin en başından beri destek ve yardımlarını esirgemeyen Abdullah Madenci, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ile eşi Melek Sezgin’a şükranlarını sundu.

# destek

19 Ara 2020 - 15:13 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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