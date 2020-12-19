İzmit Belediyesi’nden 5,3 milyonluk usulsüz harcama

Sayıştay’ın 2019 yılı belediyeler raporunda İzmit Belediyesine ait 11 adet uygunsuzluk tespit edildi. Bu uygunsuzluklardan en dikkat çekicilerinden biri ise 2019 yılında kanuna aykırı bir şekilde doğrudan temin usulü ile ihalesiz alınan 5 Milyon 395 bin 916 bin TL değerindeki harcama. Sayıştay raporunda, “İzmit Belediyesi hesaplarında yapılan incelemede, kurumun 2019 yılında; mal alımları ödeneği 19.777.000 TL, doğrudan teminle alınan malların toplam tutarı 5.395.916,31 TL olarak ibraz edilmiş olup bu tutarın bütçede ayrılan ödeneğin %27,28'ine tekabül ettiği” ifade edildi.

MEVZUATA AYKIRI

Belediye’nin ödeneğin yüzde %10'unu aşan harcama ile ilgili, “Kamu İhale Kurumu'ndan uygun görüş alınmadığı tespit edilmiştir. Mal alımlarında öngörülen üst sınırın aşılmasına rağmen uygun görüş alınmamasının mevzuata aykırı olduğu, mevzuatta emredici hüküm niteliği taşıyan düzenlemelere riayet edilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir” denildi. Raporda harcanan paranın hangi hizmetler için harcandığına yer verilmedi.