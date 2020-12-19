İzmit Belediyesi fona aktarması gereken parayı bütçeye yatırdı

İzmit Belediyesi, hazine tarafından gönderilen 2019 yılında gönderilen taşınmaz satışlarından İzmit Belediyesine düşen payı gecekondu fonuna aktarmak yerine gelir olarak bütçeye kaydetti. Muhasebe kayıtları ve mali tablolarının incelenmesi sonrası Gecekondu Kanunu’nda belirtilen fon hesabının oluşturulmadığı öğrenildi.
“DENETİM DEVAM EDECEK”
Sayıştay Raporunun ilgili kısmında, “İzmit Belediyesine 2019 yılı içerisinde ve daha önceki yıllarda hazine tarafından yapılan taşınmaz satışlarından belediye adına ayrılan payların aktarılmasına rağmen bu paylardan %10 fon payı , %30 gelir payı ayrımına tabi tutulmadan tamamı bütçeye gelir kaydedilmiştir. Gecekondu fon gelirlerinin gelir bütçesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi, bankada ayrı bir hesapta izlenmesi, fon hesabında toplanan paraların faiz ve benzeri yatırım araçları ile değerlendirilmesi ve bu fonun sadece kanunda belirtilen işler için kullanılması gerekmektedir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir” denildi. nSerhat GÜNEŞ
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.