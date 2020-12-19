Sayıştay ücretsiz geziyi kusur saydı

Sayıştay tarafından açıklanan 2019 yılı belediyeler raporunda belediyelerin mevzuata uygun olmayan ve usulsüz olan işlemleri tek tek ortaya çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de hazırlanan Sayıştay Raporunda, Gebze-Darıca Metrosu İnşaat ihalesini kazanan yüklenici firmanın 41 Belediye personelini ‘Inno-Trans Uluslararası Taşımacılık Teknoloji Fuarı’na katılmak üzere 5 gün süreyle Berlin’e götürülmesi yer aldı.

“BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ÖDEYEBİLİR”

Her türlü giderin yüklenici firma tarafından karşılandığı bilgisinin verildiği raporda, “Kurumların kendi görev alanlarına girmek şartıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen fuar ve benzeri organizasyonlar ile teknik incelemelere personel görevlendirmelerinde herhangi bir engel bulunmamakta olup bu fuar ve benzeri organizasyonlara/teknik tanıtımlara katılacak olan personelin masraflarını kendi bütçelerinden ödeme imkânları zaten bulunmaktadır” denildi.

“EŞİT MUAMALEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR”

İhale şartnamesinde bulunmayan gezi ile ilgili Sayıştay Raporunda, “Teklif veren istekliler açısından saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi ve güvenirliği de olumsuz etkileyebilecektir. Kamu idaresi cevabında hem personelin yurtdışı teknik geziye gönderilmesinin fayda/maliyet açısından doğru olduğunu belirtmiş hem de bundan böyle ihale dokümanı hazırlanması aşamasında bulguda belirtilen hususlara dikkat edilecektir demiştir. Sonuç olarak Belediyenin ihale etmiş olduğu bir yapım işinde yüklenicinin; idare personelini bütün masrafları yükleniciye ait olacak şekilde “yurtdışı bilgilendirme gezisine” götürmesi yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne uygun bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.