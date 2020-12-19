Sayıştay, Büyükşehir’in ihalesiz iş yaptığını duyurdu

Sayıştay'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı denetim raporu yayımlandı. Yayımlanan Raporda, Büyükşehir Belediyesinin Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan işlerde ihale usulü yerine pazarlık usulünün sıklıkla kullanıldığı tespit edildi. Kamu kurumlarının hangi durumlarda pazarlık usulü ile ihale yapabileceklerinin açıklandığı raporda Usul dışı yapılan işlemlerin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık oluşturduğu yazıldı. Raporda, “Söz konusu Daire Başkanlıklarınca 2019 yılında gerçekleştirilen 4734 sayılı Kanun'un 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlıkla ihale edilen bazı hizmet alım işlerinde belirtilen şartların oluşmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. nSerhat GÜNEŞ