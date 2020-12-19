Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 19 Aralık Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 173 bin 132 testle birlikte toplam test sayısı 22 milyon 280 bin 635’e ulaştı.

241 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bugün semptom gösteren 4 bin 2 hastayla beraber 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285’e ulaştı. Can kaybı da 241 artarak 17 bin 851’e yükseldi.

5 BİN 501 AĞIR HASTA VAR

Verilere göre bugün 25 bin 516 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 5 bin 501 oldu.

HASTANELERDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın günlük paylaştığı tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili son bilgilere de yer veriliyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5 oldu.

BAKAN KOCA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı beklediklerini ifade etti.

Bakan Koca, şunları aktardı:

* Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz.

* Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir.

DÜN 246 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Aralık tarihli verilerine göre, semptom gösteren 4 bin 103 hastayla beraber 26 bin 410 yeni vaka tespit edilmişti.

246 kişi hayatını kaybederken 31 bin 945 hasta da sağlığına kavuşmuştu.