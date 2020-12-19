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19 Ara 2020 - 22:00- Spor G: 19 Ara 2020 - 22:02

Elin mahkum Gölcük!

3. Lig 3.Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor yarın (Pazar) Yalovaspor’u konuk edecek. 9 puan ile 14. sırada yer alan kırmızı siyahlıların aynı puanda ve 15. sıradaki Yalova karşısında üç puanı kazanmaktan başka çaresi yok.

Erdem ÖVÜÇ
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3. Lig 3.Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor yarın (Pazar) Yalovaspor’u konuk edecek. 9 puan ile 14. sırada yer alan kırmızı siyahlıların aynı puanda ve 15. sıradaki Yalova karşısında üç puanı kazanmaktan başka çaresi yok. 6 puanlık karşılaşma saat 13.00'te başlayacak, karşılaşmayı İstanbul’dan Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.

SELÇUK İLE GÜRKAN SAKAT

Kırmızı Siyahlılar Yalovaspor hazırlıklarını bugün yaptığı ter antrenmanı ile tamamladı. Önceki günkü antrenmanda ise kaleci Gürkan Arıkan ayak bileği dönmesi sonrası sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Gürkan’ın son durumu maç saatine kadar belli olacak. Geçtiğimiz hafta Elazığ Karakoçan maçında arka adelesinden sakatalanan Selçuk Çalışır da kadroda olamayacak.

 
# İstanbul, Maç

19 Ara 2020 - 22:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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