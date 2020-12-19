Derince’nin rakibi lider Diyarbekir!

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor yarın (Pazar) lider Diyarbekirspor’u konuk edecek. Saat 13.00’te başlayacak olan zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertlilerde sakatlıkları devam eden kanat forvet Ramazan Özkabak, sağ bek Gökhan Günel ve etkili orta saha oyuncusu Mehmet Tosun forma giyemeyecek. 13 maç sonunda topladığı 20 puanla yedinci sırada bulunan Derince, 13 maçın 10’ununu kazanan Diyarbekirspor arasındaki maçın skoru merak ediliyor.