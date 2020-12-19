Derince’de 2 pozitif vaka!

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da yapılan Covid-19 testlerinin sonuçları açıklandı. Buna göre takımın başarılı orta saha oyuncularından Mesut Can Tunalı ve sosyal medya sorumlusu Hasan Yalçın’ın test sonuçları pozitif çıktı. Mesut Can ve Hasan Yalçın’ın 10’ar günlük karantina süreleri başladı.