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19 Ara 2020 - 22:04- Gündem G: 19 Ara 2020 - 22:07

Gazeteci Mehmet Özmen’in acı kaybı

Kocaeli Bizim Yaka Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Özmen’in babası hayatını kaybetti
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Kentimizin tanınan gazetecilerinden, Kocaeli Bizim Yaka Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Özmen’in babası Sait Özmen (82) hayatını kaybetti. Sait Özmen’in cenaze bilgileri henüz netleşmedi.
# Kocaeli

19 Ara 2020 - 22:04 - Gündem

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