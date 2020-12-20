2021 bütçesi, vatandaşa ceza yağdıracak

Cumhurbaşkanlığı sisteminin üçüncü bütçesi olacak 2021 yılı bütçe yasa teklifi TBMM'de AKP ve MHP'nin çoğunluk oylarıyla kabul edildi. Yoksulluktan elektrik faturalarına yüklenen temsil ağırlama giderlerine kadar birçok güncel konuda sert tartışmalara sahne olan bütçe görüşmeleri 12 günlük maratonun ardından tamamlandı. Cumhurbaşkanının onayı sonrası 1 Ocak 2021'de uygulamaya girecek bütçeyle hükümete önümüzdeki yıl için toplam 1 trilyon 328 milyar lira harcama yetkisi verildi. Bu harcamalara karşılık hükümet yıl içinde vatandaşlardan toplayacağı vergi ve cezalar başta olmak üzere 1 trilyon 82 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyor.
UMUT BORÇLANMADA
2021 yılında bütçe 246 milyar 225 milyon lira açık verecek ve çeyrek katrilyonu aşan bu açık Hazine tarafından yapılacak iç ve dış net borçlanmayla karşılanacak. Hükümet, bütçeden aldığı yetkiyle açığın finansmanı dışında olası kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için devleti ilave 246 milyar lira daha borçlandırabilecek. Böylece önümüzdeki yıl hükümet toplamda 271 milyar liralık borçlanma yapılabilecek.
MERKEZ BANKASI'NDAN 40 MİLYAR LİRA GELECEK
Meclis'te kabul edilen bütçe, önümüzdeki yıl vatandaşın üzerine adeta ceza yağacağını da işaret ediyor. Hükümet özellikle trafik cezalarından 2021'de rekor düzeyde, 6 milyar 23 milyon lira para toplamayı hedefliyor. Yıl içinde toplanması hedeflenen 19 milyar 206 milyon liralık cezanın 7.6 milyarını ise vergi cezaları oluşturacak. Merkez Bankası kaynakları gelecek yıl da bütçe açıklarına önemli bir yama görevi görecek. Merkez'den bütçeye 40 milyar lira para gelmesi bekleniyor. (SÖZCÜ)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.