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20 Ara 2020 - 10:29- Sağlık G: 20 Ara 2020 - 10:34

Dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm

İşitsel dikkati düşük olan çocuklardaki dikkat eksikliği, Berard metodu ile ilaç kullanmadan tedavi edilerek aşılabiliyor. Uzmanlar, Berard metodunun odaklanma, konuşma isteği ve motivasyonunu arttırma, ince ve kaba motor becerileri geliştirme, hiperaktivite azaltma gibi birçok etkisinin olduğuna dikkat çekti.
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Dikkat eksikliği olan çocuklar, duyduklarını akıllarında tutamayarak öğrendiklerini kısa sürede unutabiliyor. Bu sebeple çocuklar okul döneminde akademik başarı sağlayamıyor. Birçok ebeveynin korkulu rüyası haline gelen dikkat eksikliği, yetişkin bireylerde de görülebiliyor. Dikkat eksikliği problemi geliştirilen Berard yöntemi ile aşılabiliyor. Dikkati arttırmayı amaçlayan işitsel bir eğitim olan Berard metodunun uygulandığı bireyler üzerinde olumlu etkiler sağladığı belirtildi. Berard metodu hakkında bilgiler veren Başiskele'de Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Özel Eğitim Uzmanı Dilek Güner, metodun odaklanma, konuşma isteği ve motivasyonunu arttırma, ince ve kaba motor becerileri geliştirme, hiperaktivite azaltma, iletişim becerilerini geliştirme, seslere karşı aşırı duyarlılığı azaltma gibi etkileriyle otizmli bireylerde ve gereksinimli bireylerde olumlu ve hızlı sonuçlar almayı sağladığını ifade etti.

"DİKKATİ ARTIRMAYA YÖNELİK BİR İŞİTSEL ALGI EĞİTİMİDİR”


Dikkat eksikliğinin olumsuz yönleri ile ilgili bilgiler veren Güner, “İşitsel dikkati düşük olan çocuklar genellikle aileleri tarafından duymadıkları düşünülerek doktora götürülür veya işine gelmiyor gibi tanımlamalar yapılır. Duyma duyusu ile sorunu olmayan bu çocuklar sadece duyduklarını akıllarında uzun süre tutamaz, çabuk unuturlar. Bu durum tamamen çocuklardaki dikkat eksikliğinden kaynaklanır. Dinlerken dalgın olan çocuklar dikkatlerini toplayamazlar. Bunun sonucunda çocuklar akademik olarak ders içerisinde düşük performans sergiler, konuşurken zorlanabilir ve sosyal ilişkileri zarar görür. Berard metodu bu konuda dikkati artırmaya yönelik bir işitsel algı eğitimidir” dedi.


“BERARD EĞİTİMİNDE SÜREKLİLİK ÖNEMLİDİR”


“Berard metodu, çocuklarda dikkati ve konsantrasyonu arttırmaya yönelik uygulanır” diyen Güner, “Dikkat eksikliğinin yanı sıra odaklanma, konuşma isteği ve motivasyonunu arttırma, ince ve kaba motor becerileri geliştirme, hiperaktivite azaltma, iletişim becerilerini geliştirme, seslere karşı aşırı duyarlılığı azaltma gibi etkileriyle otizmli bireylerde ve özel eğitim gereksinimli bireylerde olumlu ve hızlı sonuçlar almayı sağlar. Akademik eğitimde zorluk yaşayan ve sınavlara hazırlanan bireylerde; derslere ilgi duyma, kolay öğrenme, stresle baş etme, dikkat dağınıklığını azaltma gibi olumlu etkileriyle başarı sağlar. Berard eğitiminde süreklilik verim almak açısından oldukça önemlidir. Bu süreklilik sonucunda bireyin algısının bütünlüğüne ulaşılır. Bireyin tüm algısını ve performansını geliştirir” diye konuştu.


“İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİĞİNİ GÖZLEMLİYORUZ”

Berard metodunun bireyin performansını arttırdığını ifade eden Güner, “Berard metodu 3 yaşını doldurmuş her bireye uygulanır. 30 dakikalık 20 seanstan oluşan metotta kulaklık vasıtasıyla gelen sesler ayrıştırılır ve algı sistemi uyarılır. İşitme dinlemeye dönüşürken öğrenme gerçekleşir ve bir süre sonra öğrenilen bilgi davranışa dönüşür. Sağ ve sol kulaktan aynı anda dinleti yapılır. Böylece çapraz fonksiyonlarla çalışan beynimizin sağ ve sol tarafı uyarılır ve bireyin potansiyelini kullanmasını sağlar. Kurumumuzda uyguladığımız Berard seansları sonucunda çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat eksikliğini azalttığını, iletişim becerilerini geliştirdiğini gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.


“STRESLE BAŞ ETMEK İSTEYEN YETİŞKİNLERE DE UYGULANIR”

Berard eğitiminin sonuçlarıyla ilgili de bilgiler veren Dilek Güner, “Berard metodu sadece çocuklara değil aynı zamanda yaşın ilerlemesi veya stres nedeni ile düşen algıyı yükseltmek, yüz ve isim hafızasını güçlendirmek, konsantrasyon ve motivasyonunu arttırmak, stresle baş etmek isteyen yetişkinlere de uygulanır” dedi.

# eğitim

20 Ara 2020 - 10:29 - Sağlık

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