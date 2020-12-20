“Derince Belediyemize hizmet binası için destek vereceğiz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bir dizi incelemeler gerçekleştirdiği Derince’de, 1071 Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nin, belediye hizmet binasına dönüşümü için protokol yapılacağını açıkladı. “1071 Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nin dönüşümü için çalışmalarımız bir süredir Derince Belediyemiz ile birlikte devam ediyordu” diyerek inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Derince Belediye Başkanımız, bu binanın öncelikli olarak Belediye Hizmet binasına dönüştürülmesi ile ilgili bir talepte bulundu. Teknik arkadaşlarımız çalıştılar ve yaklaşık 30 milyon lira civarında bir yatırım gerektiğini tespit ettiler. Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi olarak aramızda bir protokol yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yatırım bedelinin 20 Milyon TL’sini biz karşılayacağız” dedi.

“BU BİNADA 2022 YILINDA HALKIMIZA HİZMET VERİLECEK”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay’ın da yer aldığı inceleme sonrası açıklamasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Derince Belediyesi yatırım bedelinin geri kalanını tamamlayacak şekilde inşallah burayı başlatacağız” diyerek şunları kaydetti: “Teknik arkadaşlarımız, bir ay içinde projenin incelemesini bitirirler ve ihale aşamasına getirirler. Daha sonra da Nisan veya Mayıs ayı gibi ihalesi tamamlanmış olur. Allah'ın izniyle ondan sonra inşaata başlanılır. Yapımı da bir buçuk yıllık bir zaman alacaktır. Derince Belediyemiz 2022 yılında burada halkımıza hizmet verir diye hesap ediyoruz.”

AYGÜN, “TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

1071 Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen inceleme sonrası açıklama yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise, “Öncelikle daha önce yapılan bu yapının; ilçemizde yeni bir belediye binasına ihtiyaç olduğunu hissettiğimiz için biz de bu dönüşümünü istedik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu düşüncemizi getirdik. Sağ olsun, o da bu çalışmamıza destek verdi. Bugün Derinceliler adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii bu karar aynı zamanda yeni hizmet binasının ilçe merkezinden ayrılmaması ve uzaklaşmaması anlamına da geliyor. Bu bina Denizciler Caddesi'nin ortasında ve Derince'nin Merkezi'nde olan bir yer. Belediye binamız yine merkezde olacak. Burada vatandaşlarımızın faydalanacağı kurs merkezlerimizde olacak. İnşallah güzel bir proje ortaya çıkaracağız ve Derince’mize kazandıracağız. Bu konuda bize destek veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, hemşerilerimin adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti.