Ellibeş: “Halktan aldığımızı halkımıza veriyoruz"

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde yapımı biten Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile Turgut Mahallesi’nde yüzde 55’i tamamlanan Huzurevi inşaatını gezdi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel değerlendirme, tanılama ve yönlendirme hizmetlerinin ücretsiz yürütüldüğü RAM, daha önce Kapanca Sokak’ta hizmet veriyordu. Özel eğitim gerektiren bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Yahya Kaptan’da yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan yeni bina bodrum, zemin ve iki kattan oluşurken, 8 dersliğe sahip. Başkan Ellibeş, yeni RAM binasının şehrimize hayırlı olmasını dilerken, “Burada görev yapan idareci, öğretmen ve personelimize başarılar diliyorum. Yüzlerce özel eğitim gereksinimi olan öğrencimize en iyi şartlarda hizmet verilmesini bekliyoruz. İçinde asansör de bulunan bu eğitim merkezini fırsat buldukça ziyaret etmeye devam edeceğiz” dedi. Ellibeş daha sonra İzmit Turgut Mahallesi’nde yapımı devam eden Huzurevi İnşaatı’na gitti.

HUZUREVİ İNŞAATI EN İYİ ÖRNEK

İzmit Turgut Mahallesi’nde Körfez manzarası bulunan inşaatın Yüzde 55’i tamamlandı. Geniş bahçesi ve odalarıyla, yaşlılar için her türlü konfor düşünülerek hazırlanan proje 7 bin 587 m2 alan içinde yükseliyor. Toplam 12 bin 85 m2 kapalı alana sahip Huzurevi tamamlandığında 144 kişi kapasiteli olacak. Başkan Ellibeş, burada bir yandan inşaatın, bir yandan araziyle ilgili anlaşmazlıkların giderildiğini belirterek, şunları söyledi: “AK Parti, bugüne kadar halktan aldığını yine halka vermiştir. Bugüne kadar tamamlanmış projelerin yanında, devam edenlere bakarak bunları görmek mümkün. Özellikle İzmit’te Cephanelik ve Seka Park gibi arazilerin değerlendirilme şekilleri buna en iyi örneklerdir. Birinde halka açık çok büyük bir park, diğerinde sosyal tesisler yapıldı. Bugün benzer bir anlayış İzmit’in en güzel manzarasına sahip Huzurevi İnşaatında yaşanıyor. Burada yıkılan eski huzurevinin yerine daha güzelini yapmak için bir yandan inşaatla uğraşırken, diğer yandan arazi anlaşmazlıkları çözülmeye çalışılıyor. İnşaatı durdurmak için açılan davalarla mahkeme koridorları arşınlanıyor. Bütün bunları halkımıza, yaşlılarımıza en güzel hizmeti sunmak için yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Ellibeş’e ziyaretleri sırasında İl Başkan Yardımcıları İbrahim Gürsel, Ahmet Sönmez, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Top, Abdülkadir Yımaz, AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, ilçe yöneticileri ve mahalle başkanları da eşlik etti.