Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Ara 2020 - 12:18- Gündem G: 20 Ara 2020 - 12:26

Bilim Kurulu üyesi 'sonuçları çok kötü olur' diyerek uyardı

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, yılbaşı sürecinde 4 günlük kısıtlama olacağını hatırlatarak, "Burada önerim lütfen küçük aile formatında yılbaşımızı kutlayalım. Büyük mekanlara girmeyelim. Evlerde bile olunsa kalabalık yapmayalım. Yoksa sonuçları çok kötü olur" ifadelerini kullandı.
mask

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, 2-3 hafta öncesinde artan hasta sayıları ile birlikte sağlık çalışanlarının yükünün çok arttığına dikkat çekerek, "Ciddi bir yük altına girmiştik, çok yoğun çalışıyorduk; hala da çok yoğunuz ama sayıların özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte bir azalma trendine girdiğini görüyoruz. Bu çok sevindirici. Demek ki aslında uygulanabilir bir kuralla bu pandemi ile savaşabiliyoruz. O yüzden mutlaka ileri aylarda da kısıtlamalara uymaya devam edersek bu hastalık ile karşılaşma ihtimalimiz azalacak ve umarım aylar içerisinde de bu pandemi biter ve biz de bu hastalıktan kurtuluruz" dedi.

"YILBAŞINI KÜÇÜK AİLE FORMATINDA KUTLAYALIM"

Doç. Dr. Turan, trendin düşmesi nedeniyle rehavete kapılmamak gerektiğine de dikkat çekerek, "Henüz pandemi bitmedi; devam ediyor. O nedenle önlemlerimizi almaya, kendimizi korumaya devam edelim. Yılbaşı sürecinde 4 gün süreyle bir kapanma olacak. Burada önerim lütfen yine küçük aile formatında yılbaşımızı kutlayalım. Büyük mekanlara girmeyelim. Evlerde bile olunsa kalabalık yapmayalım. Yoksa sonuçları çok kötü olabilmekte. Bunu aylardır yaşayan bir hekim olarak söylüyorum; lütfen kendi evinizde bile olsa kalabalık oluşturmayın. Çünkü kimin virüs taşıdığını bilmiyorsunuz. Yılbaşınızı bu yıl kendiniz ya da küçük aile formatı olacak şekilde kutlamanızı tavsiye ediyorum" dedi. 

YILBAŞI ÖNCESİ SEYAHAT UYARISI

Doç. Dr. Turan, 4 günü fırsat bilip yılbaşı öncesi yaşanabilecek seyahat hareketliliğine de dikkat çekerek, "Kısıtlamanın aslında amacı bütün bireylerimizi evlerinde; daha az sayıda insanla bir arada kalacak şekilde tutmak ve dışarı ile ilişkilerini en aza indirmek. Bunu yapamayacaksak eğer yılbaşı öncesinde böylesine kalabalıklara hazırlanmak ya da oluşturmak açıkçası bu süreç için çok sıkıntılı bir hareket olur. Bunu yapmamalarını tavsiye ediyorum. Bu yıla özel yılbaşını biraz daha sessiz ve sakin geçirmeli. Benim halkımıza söyleyeceğim en önemli şey budur. Lütfen kalabalıklar oluşturmayalım" ifadelerini kullandı.

"ORTAM HAVALANDIRMASI VE KALABALIKLARA DİKKAT"

Doç. Dr. Turan, virüse karşı mücadelede temel kural olan maske, mesafe ve temizliğe şimdi kış ayları ile birlikte kapalı alanlara girilmesi nedeniyle ortam havalandırması ve kalabalıklardan uzak durmanın da eklendiğini kaydetti. Doç. Dr. Turan, "Çünkü böyle ortamlarda uzun süre kaldığınızda virüse temasınız daha fazla olmakta ve buna bağlı olarak hastalık şiddetiniz artmakta. Kapalı mekanlarda çok uzun süre vakit geçirmeyelim, mekanın havalandırılmasına özen gösterelim. Virüs yükü ağır olursa geçireceğiniz klinik tablo da ağır olmakta. Virüs yükünü azaltmak için kapalı mekanlarda olmamalıyız. Eğer kapalı mekanlarda kalacaksak kısa süreli kalmalıyız. Eğer bu mekanda bulunuyorsak ortamın havalandırıldığından emin olmamız gerekiyor" diye konuştu.
# maske, aile, yılbaşı

20 Ara 2020 - 12:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çiftçiler yüzde 50 hibeli fidanları almaya başladı mask
Çiftçiler yüzde 50 hibeli fidanları almaya başladı
Sayıştay ücretsiz geziyi kusur saydı mask
Sayıştay ücretsiz geziyi kusur saydı
İzmit Belediyesi ruhsatsız iş yerlerin göz yumdu mask
İzmit Belediyesi ruhsatsız iş yerlerin göz yumdu
İzmit Belediyesi fona aktarması gereken parayı bütçeye yatırdı mask
İzmit Belediyesi fona aktarması gereken parayı bütçeye yatırdı
Sayıştay: Belediye ciddi gelir kaybına uğradı mask
Sayıştay: Belediye ciddi gelir kaybına uğradı
İzmit Belediyesi fona aktarması gereken parayı bütçeye yatırdı mask
İzmit Belediyesi fona aktarması gereken parayı bütçeye yatırdı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi’nden 5,3 milyonluk usulsüz harcama mask
İzmit Belediyesi’nden 5,3 milyonluk usulsüz harcama
Sefa Sirmen yoğun bakımda mask
Sefa Sirmen yoğun bakımda
Hastane çalışanı kendini astı mask
Hastane çalışanı kendini astı
Ölen teröristin cebinden kentlerdeki terörist listesi çıktı mask
Ölen teröristin cebinden kentlerdeki terörist listesi çıktı
Ekmek yaparken tandıra düştü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu mask
Ekmek yaparken tandıra düştü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

GALERİ

Kocaeli sise teslim oldu! mask
Kocaeli sise teslim oldu!
7 metrekare dükkanda 40 yıldır bağlama yapıyor mask
7 metrekare dükkanda 40 yıldır bağlama yapıyor
İki dükkan kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı mask
İki dükkan kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı
Kocaeli'de tüp gaz patlayan iş yeri harabeye döndü mask
Kocaeli'de tüp gaz patlayan iş yeri harabeye döndü
Dünya’da ilk kez bir Cihar Yar-i Güzin takımı yapıldı! Hemde Kocaeli'de mask
Dünya’da ilk kez bir Cihar Yar-i Güzin takımı yapıldı! Hemde Kocaeli'de
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı mask
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL