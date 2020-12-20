Çatı alevlere teslim oldu

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesinde tek katlı bir evde, bacanın tutuşması sonucu çatıda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından evin çatısında hasar oluştu.