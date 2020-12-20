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20 Ara 2020 - 20:06- Gündem G: 20 Ara 2020 - 20:09

Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Aralık Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 246 kişi hayatını kaybetti. Bugün 3 bin 546 yeni hastayla birlikte toplam 20 bin 316 vaka tespit edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 246 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 97’ye yükseldi. Bugün toplam 158 bin 892 test yapıldı. Semptom gösteren 3 bin 546 kişiyle birlikte toplam 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601 oldu.

Bugün iyileşen 21 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 800 bin 286’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 347 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5 olarak duyuruldu.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından bugünkü verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor.

* Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz.

* Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

20 Ara 2020 - 20:06 - Gündem

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