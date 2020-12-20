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20 Ara 2020 - 22:06- Spor G: 20 Ara 2020 - 22:10

Mustafa Polat: Her takıma eşit muamele yapılsın!

Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat’a, Diyarbekirspor ile oynanan maçın devre arasında, temsilci ile kurduğu diyaloğun nedenini sorduk. Polat, bir konu hakkında temsilciyi uyardığını, kendilerine tüm maçlarda nefes aldırılmadığını ancak kimi kulüplerin TFF’nin pandemi kuralları ile ilgili aynı muameleyi görmediğini belirtti.
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Polat sözlerine 0-0 sonra eren Diyarbekir maçı ile başladı ve şu şekilde konuştu: Her şeyden önce iki takım futbolcularını da kutluyorum. Sahada ligin çok üstünde bir mücadele vardı. Maç iki tarafa da gitti, geldi. Malum, bizim sezon başından beri yaşadığımız final sorunu bu maçta da karşımıza çıktı. Özellikle son anlarda inanılmaz goller kaçırdık. Ancak 80’lerde geriye de düşebilirdik. 1 puan için kötü diyemem, ancak sahamızda berabere kaldığımız için yine de 2 puanlık bir kayıp olarak görüyorum.

BENİM DE ANALİZCİM VAR, O NEDEN GİRMİYOR?

Devre arasında temsilciye eşgüdüm toplantısında bize söylenenleri hatırlattım. Toplantıda teknik kadroda tribünde olan hiçbir kişinin T Alanı’na giremeyeceğinin ifade edilmesine denilmesine rağmen devre arasında rakibin analizcisi saha içinden soyunma odasına gitti. Bu doğru değil. Benim de analizcim, neden sahaya girmiyor?

HERKES GÖREVİNİ DÜZGÜN YAPSIN

Rakip takım ile ilgili bir eleştiride bulunmuyorum. Bu kişilerin akreditesi olabilir ancak kendisi kulübede görevli değil. Sabah söylenenler unutuldu. Bunu hatırlattım. Sadece deplasmanlarda değil, iç saha maçlarımızda da pandemi kuralları ile ilgili nefes alamıyoruz. Her kulübe eşit yaklaşılırsa amenna, ancak görevlerini yapmaktan imtina edenlere ya da kurallar hakkında tam bilgiye sahip olmayanlara da uyarıda bulunmak zorundayız.

# Maç

20 Ara 2020 - 22:06 - Spor

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