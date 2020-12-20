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20 Ara 2020 - 23:15- Gündem G: 20 Ara 2020 - 23:19

Korona mutasyon geçirdi! Avrupa’da büyük panik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), daha önce İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsünün daha bulaşıcı yeni bir türünün Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da da tespit edildiğini duyurdu. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda gece yarısından itibaren İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu.
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Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere’de görülen mutasyonun Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da da tespit edildiğini açıkladı.

ACİL GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğramış şekli olarak saptanan ve Virus-Variante VUI 2020/12/01 olarak tanımlanan yeni virüs nedeniyle Almanya ve Avrupa Birliği, İngiltere ile tüm karşılıklı uçuşları durdurdu.

Almanya Başbakanı Merkel, tüm AB üyesi ülkeler liderleriyle acil telefon görüşmeleri yaptı. Almanya ile İngiltere arasındaki uçuşlar, dün gece 00.00'dan itibaren durdu. Alman Ulaştırma Bakanı, bir bildiri yayınlayarak, “Mutasyona uğramış Covid-19 virüsünün Almanya'ya ulaşmasına engellemek için bu uçuş yasağı gerekliydi” açıklamasını yaptı.

GECE BÜTÜN UÇUŞLAR DURDU

Yeni virüsün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı ve aşıya karşı nasıl direnç gösterdiği bilinmiyor. Aynı şekilde ölüm vakalarını artırıp artırmayacağı da henüz net değil. Başbakan Merkel, konuyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuştu ve tüm AB için benzer uygulamayı istedi. Fransa'nın yanı sıra Hollanda, Belçika, Avusturya ve İtalya, Pazar gecesi itibariyle uçuş yasağı kararı aldı.

Almanya ve şu an tam net olmasa da tüm AB için alınan kararlar şöyle;

– Pazar gece yarısından itibaren 6 Ocak'a kadar İngiltere ile tüm karşılıklı uçuşlar durduruldu.
– İngiltere'de kalan Almanlar, sadece Alman Hava Yolları'na ait uçaklarla gelecek. İngiltere'den gelen uçaklar bir daha geri dönmeyecek. Bu nedenle, British Airways kullanılmayacak.
– Dönüş yolcularını taşıyan uçak personeline, iki ülkede kalan vatandaşları karşılıklı götürdükleri süre içinde yasak olmayacak ancak bu kişiler yeniden uçuş yapamayacak.
– Sadece posta, havayolu ile yük taşımacılığı ve boş uçuşlar serbest olacak.
– Sağlık personeli ve kamu sağlığını ilgilendiren zorunlu hallerde, sağlıkçılar uçuş yapabilecek.

Almanya bu kararı, AB'nin 1008/2008 sayılı düzenlemesinin 21. maddesi gereğince aldı. Bu madde, üye devletlere “Öngörülemez ve kaçınılamaz acil durumlardan kaynaklanan acil konularda, diğer üye devletlere kısıtlama getirebilir, trafik ve karşılıklı gidiş geliş durdurulabilir“ hükmüne dayandırıldı.

HOLLANDA'DA GÖRÜLDÜ, İSVİÇRE BEKLİYOR

AB devlet başkanları şu anda İngiltere ile bağlantılı diğer yerlerde de tam izolasyonu tartışmaya başladı. İsviçre bu konuda henüz bir karar vermedi ve durumu dikkatle izlediklerini açıkladı. İsviçre Sağlık Bakanlığı, “Henüz yeni virüsü ve tehlikelerini bilmiyoruz. Aşıya karşı reaksiyonunu ve aşının buna karşı etkisini bilmiyoruz. Elimizde çok az veri var” açıklamasını yaptı.

Hollanda ise, İngiltere'deki mutasyon değiştirmiş virüs, Aralık ayı başında Hollanda'da da bir vakada görüldü. Almanya ile İsviçre'de bu yeni tip virüsle ilgili henüz bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

BIONTECH'İN AŞISI İŞE YARAMAYABİLİR

Yeni virüs, özellikle daha önce aşı geliştirilen başat proteininde alışılmadık derecede çok sayıda genetik değişikliğe sahip. Yani, virüsün hücrelere girdiği proteinleri değiştiriyor ve aşıyı etkisiz kılabiliyor. İngiltere'de kullanımına başlanan BioNTech/Pfizer aşısı da, bu proteine karşı bir bağışıklık oluşturuyordu. Yeni corona mutasyonuna karşı aşının işe yaramayabileceğinden endişe ediliyor.

Bu yeni tip virüsün rastlandığı Güney Afrika'ya da uçuşlar durdurulmaya başlandı.

Öte yandan, Der Spiegel Dergisi'ne konuşan Basel Üniversitesi bioteknoloji uzmanı Richard Neher, “Başak protein oldukça büyük bir proteindir ve insanın bağışıklık sistemine bir çok noktadan saldırır. Sadece bir tür mutasyonun, aşıyla tanımlanmış yeni korumayı tamamen devre dışı bırakabileceğini sanmam. Ama şu an için bir şey söylemek erken. Ama aşı ile bu tür mutasyona uğramış virüsün tanınmaması ve vücudun reaksiyon göstermemesi de mümkün olabilir. Artık önümüzdeki yıllarda virüsün bu şekilde daha fazla mutasyona uğrayacağını sanmam” diye konuştu.

FRANSA, AB İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Fransız basınında yer alan haberlerde ise Fransa hükümetinin AB ile işbirliğini değerlendirdiği belirtildi.

İTALYA'DAN İNGİLTERE KARARI

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklanmasının ardından bu ülkeyle olan hava yolu ulaşımının 6 Ocak tarihine kadar askıya alan bir kararnameyi imzaladıklarını aktardı.

20 Ara 2020 - 23:15 - Gündem

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