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20 Ara 2020 - 23:21- Spor G: 20 Ara 2020 - 23:23

Kadir Öge: 9 puana da talibiz!

Gölcükspor’un deneyimli kaptanı Kadir Öge, 1-0’lık Yalovaspor galibiyeti ile yeni bir sayfa açtıklarını ve kalan 3 maçta da havuzdaki 9 puana talip olduklarını belirtti.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Yalovaspor’u 1-0 mağlup ederek derin bir nefes alan Gölcükspor’da takım kaptanı Kadir Öge sorularımızı yanıtladı. Kadir alınan galibiyetin önemine vurgu yaparak şu şekilde konuştu: Geçtiğimiz hafta oynadığımız Elazığ Karakoçan maçının öncesinde futbolcular olarak konuştuk. İşin iyiye gitmediğini, Gölcükspor gibi önemli bir formayı terlettiklerini, kendilerine yakışan futbolu sahaya yansıtmaları gerektiğini belirttik.

 ANTRENMANLARIN COŞKUSUNU ARTIRDIK

Elazığ’daki maçta oyunumuzda belirgin bir yükselme vardı. Son dakikada kaçırdığımız gol ve galibiyet sonrası üzüldük ama umutlandık. Hafta arasındaki antrenmanlarda coşkumuzun yüksek olması gerekiyordu, öyle de oldu. Yalova maçına iyi hazırlandık. Hem aramızdaki rekabet, hem de alt sıralar açısından bu maça oldukça önem verdik.

YALOVA MAÇINDA KİMLİĞİMİZİ BULDUK

2 hafta öncesine kadar kaleye gitmekte zorlanan biz, özellikle Yalova maçında kabuk değiştirdik. Tabii ki yeni bir kadro olmamızın da geç toparlanmamızda olumsuz etkisi vardı ancak saha içindeki kimi dokunuşların ardından Yalova karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyduk. Ön alandaki süremizi artırdık, kanat organizasyonlarımızı zenginleştirdik. Kale ve savunma kurgumuzda sorun yoktu. Furkan ve Yunus’un ön liberoya oturması ile de kimliğimizi bulduk.

CİZRE’Yİ DE YENMEK İSTİYORUZ

Yalova maçının ikinci yarısında Batuhan ile Barış oyuna girdi. Golü de bu iki arkadaşımız sayesinde attık. Batuhan ortaladı, Barış golü ve galibiyeti kazandırdı. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Gerçekçi olmak gerekir ki kazandığımız maçlarda da istediğimiz futbolu ortaya koyamıyorduk. Yalova maçında fabrika ayarlarına döndük diyebilirim. İlk yarının bitimine 3 maç kaldı. Havuzdaki 9 puana da talibiz. Ancak yenilmemek de önemli. Çünkü yenildiğinde o hafta inanın geçmiyor. Önceliğimiz yine 6 puanlık Cizre maçını kazanmak.

# Maç

20 Ara 2020 - 23:21 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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