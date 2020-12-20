Hüseyin Çardak: An itibari ile hoca değişikliği düşünmüyorum

Bir birine inanan bir oyuncu grubuna sahip olduklarının altını çizen Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak, 1-0 kazandıkları Yalovaspor maçının ardından şu şekilde konuştu: Yalova maçında takım olma duygusu ile mücadele ettik. Herkes bir birine inandı, bir biri ile yardımlaştı, çok iyi mücadele etti ve hak edilmiş bir galibiyet elde etti.
BOL BOL POZİSYON BULDUK
Malumunuz, sezon başından beri üçüncü bölgede verimsizdik. Ancak Yalova maçında bol bol pozisyon da bulduk. Rakibimizin ilk yarıda sadece 1 şutu vardı. Biz özellikle ikinci yarıda kanatları iyi kullandık, sağlı sollu yüklendik ve Barış’ın golü ile de kazanmasını bildik. Elazığ maçında top sol ayağına gelmişti. Yoksa orada da kazanıp dönecektik.
FUTBOLCULAR HOCAYI SEVİYOR
Perşembe Cizre ile oynayacağız. Her maça final gözü bile bakmak zorundayız. Kalan 3 maçtan en kötü 7 puan çıkarmak istiyoruz. Bana göre düşme barajı 32-33 puan olur. Ancak biz bunu değil, Play-Off’u düşünüyoruz. Hoca konusu ile ilgili geçen gün düşüncelerimi iletmiştim. En doğru ismi getirme planlarımız var. Ancak futbolcular hocalarını seviyor. Hoca da futbolcuları… İyi bir hava yakalandı. Bunun bozulmasını istemiyor ve an itibari ile hoca ile ilgili bir değişiklik düşünmüyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.