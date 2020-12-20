Hüseyin Çardak: An itibari ile hoca değişikliği düşünmüyorum

Bir birine inanan bir oyuncu grubuna sahip olduklarının altını çizen Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak, 1-0 kazandıkları Yalovaspor maçının ardından şu şekilde konuştu: Yalova maçında takım olma duygusu ile mücadele ettik. Herkes bir birine inandı, bir biri ile yardımlaştı, çok iyi mücadele etti ve hak edilmiş bir galibiyet elde etti.

BOL BOL POZİSYON BULDUK

Malumunuz, sezon başından beri üçüncü bölgede verimsizdik. Ancak Yalova maçında bol bol pozisyon da bulduk. Rakibimizin ilk yarıda sadece 1 şutu vardı. Biz özellikle ikinci yarıda kanatları iyi kullandık, sağlı sollu yüklendik ve Barış’ın golü ile de kazanmasını bildik. Elazığ maçında top sol ayağına gelmişti. Yoksa orada da kazanıp dönecektik.

FUTBOLCULAR HOCAYI SEVİYOR

Perşembe Cizre ile oynayacağız. Her maça final gözü bile bakmak zorundayız. Kalan 3 maçtan en kötü 7 puan çıkarmak istiyoruz. Bana göre düşme barajı 32-33 puan olur. Ancak biz bunu değil, Play-Off’u düşünüyoruz. Hoca konusu ile ilgili geçen gün düşüncelerimi iletmiştim. En doğru ismi getirme planlarımız var. Ancak futbolcular hocalarını seviyor. Hoca da futbolcuları… İyi bir hava yakalandı. Bunun bozulmasını istemiyor ve an itibari ile hoca ile ilgili bir değişiklik düşünmüyorum.