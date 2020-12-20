Yalova galibiyetinin primi 3’er bin lira!

Yalovaspor’u sahasında Barış Şen’in 83. dakikadaki golü ile 1-0 devirerek önemli bir zafer elde eden Gölcükspor’da galibiyet priminin kişi başı 3’er bin lira olduğu belirtildi. 3 bin liranın bin lirasını yönetim, 2 bin lirasının da sponsor tarafından verileceği öğrenildi. Yönetim öte yandan perşembe günkü Cizrespor maçı için de özel bir prim düşünüyor. Kırmızı siyahlılar deplasmandaki maçı kazandığı taktirde önemli bir gelirin daha sahibi olacaklar.