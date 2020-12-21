2. Lig Beyaz Grup’ta üst sıralara oynayan Uşakspor, 16. haftada karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir liderliğinde düzenlenen antrenman Uşak Spor Tesisleri’nde yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Teknik çalışma, pas çalışması, hücum ve defans çalışmalarıyla son buldu.
Uşak, yarınki Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Uşakspor, ligin 16. haftasında karşılaşacağı Kocaelispor deplasman maçının hazırlıklarına başladı.
ELEMAN ARANIYOR
Paket Servis’te çalışabilecek tercihen motoru olan elamanlar alınacaktır.0 538 551 35 41 MİNİ KÖŞK KÖFTE VE IZGARA SALONU
YATIRIMLIK DAİRELER
Arsa fiyatına iskanlı, kat mülkiyetli, krediye uygun, yenilenmiş daireler0531 795 85 41
İŞTE KAMPANYA
Uzun ömürlü, emniyetli MİLANGAZ size Özel fiyatlarla 100 TL LİDO SU İLE DE HİZMETİNİZDE...0626 331 38 38 MİLANGAZ LİKİTGAZ ALPASLAN TİCARET
ELEMAN ARANIYOR
Dış ticaret konusunda - İngilizce bilen - Yurt dışına çıkma engeli olmayan eleman alınacaktır.0532 554 00 08
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.