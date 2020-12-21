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21 Ara 2020 - 15:09- Ekonomi G: 21 Ara 2020 - 15:10

Hyundai, Türk ortağından hisselerini satın alıyor.  

Hyundai Assan’ın çoğunluk hissesi Hyundai Motor Company’ye geçiyor.  Hyundai Motor Company, önceki gün Rekabet Kurumuna yapılan başvuru ile ilgili olarak bir basın açıklaması paylaştı.  

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Hyundai Motor Company ve Kibar Holding, 1990 yılından bu yana çeyrek asrı aşkın süredir karşılıklı güven ve saygıya dayalı örnek bir stratejik iş birliğini sürdürüyor. Eşit ortaklık yapısıyla kurulan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAOS), üst düzey teknoloji yatırımlarıyla Türk otomotiv endüstrisinin gelişiminde önemli bir rol üstlendi. Hyundai’nin Avrupa'daki kompakt otomobillerinin üretim üssü olarak konumlanan ve Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımlı ortak girişimlerden biri olan Hyundai Assan, % 70 Hyundai Motor Company ve % 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetiliyor.

2021’İN İLK ÇEYREĞİ

Ortak stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Motor Company ve Kibar Grubu, Hyundai Assan’ın çoğunluk yönetiminin Kibar Holding’den hisse satın alma yoluyla Hyundai Motor Company’ye devredilmesi konusunda bir anlaşmaya vardı. Kibar Holding, hisselerin devredilmesinden sonra Hyundai Assan yönetimindeki mevcut rolünden ayrılacak ve yeni yapıda küçük bir hissedar olarak kalmaya devam edecek. Hisse devrinin gerçekleşmesi, 2021 yılının ilk çeyreği sonunda Rekabet Kurumu izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından bekleniyor.

21 Ara 2020 - 15:09 - Ekonomi

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