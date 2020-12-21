Hyundai, Türk ortağından hisselerini satın alıyor.  

Hyundai Motor Company ve Kibar Holding, 1990 yılından bu yana çeyrek asrı aşkın süredir karşılıklı güven ve saygıya dayalı örnek bir stratejik iş birliğini sürdürüyor. Eşit ortaklık yapısıyla kurulan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAOS), üst düzey teknoloji yatırımlarıyla Türk otomotiv endüstrisinin gelişiminde önemli bir rol üstlendi. Hyundai’nin Avrupa'daki kompakt otomobillerinin üretim üssü olarak konumlanan ve Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımlı ortak girişimlerden biri olan Hyundai Assan, % 70 Hyundai Motor Company ve % 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetiliyor.
2021’İN İLK ÇEYREĞİ
Ortak stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Motor Company ve Kibar Grubu, Hyundai Assan’ın çoğunluk yönetiminin Kibar Holding’den hisse satın alma yoluyla Hyundai Motor Company’ye devredilmesi konusunda bir anlaşmaya vardı. Kibar Holding, hisselerin devredilmesinden sonra Hyundai Assan yönetimindeki mevcut rolünden ayrılacak ve yeni yapıda küçük bir hissedar olarak kalmaya devam edecek. Hisse devrinin gerçekleşmesi, 2021 yılının ilk çeyreği sonunda Rekabet Kurumu izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.