TEB’den 3 ay ertelemeli  “yeni yıl” kredisi   

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB müşterisi olsun veya olmasın vatandaşlarımızın rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için 3 aya kadar ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyamızı sunduk.

FAİZ ORANLARI

Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi kampanyasına dileyen herkes şubelerimiz veya dijital bankacılık kanallarımız üzerinden başvurabiliyor” dedi. 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade ve 3 ay erteleme imkanı sunan “Yeni Yıl” kredisinden yararlanmak isteyen herkes başvurularını TEB Şubelerinden, CEPTETEB İnternet Şubesi’nden, CEPTETEB Mobil Uygulaması’ndan ve Çağrı Merkezi kanallarından yapabiliyor.