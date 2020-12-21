TESK’ten prim borcu olan esnaflar için emeklilik önerisi  

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,Pandemide iş yerleri kapanan ve zor günler geçiren esnafa emeklilik için gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini belirtti. Palandöken, “Emekliliği gelen ancak prim borcu olduğu için emekli olamayan esnaf ve sanatkârlarımıza bu dönemde emekli olabilmeleri için yeni bir hak tanınmalı. Geçmişte SGK ve kamu bankaları arasında imzalanan iş birliği protokolü tekrarlanarak esnafımızın emekli olmasının yolu açılmalı” ifadelerini kullandı.