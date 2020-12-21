Artan işsizliğe çare olmaya çalışıyoruz"

Unice Multibrand Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Fatih Duman, doğrudan satış sektörüne yeni girişimciler katarak sektörü büyütürken pandemi nedeniyle artan işsizliğe de çare olmaya çalıştıklarını belirtiyor. Fatih Duman, “Türkiye’de doğrudan satışla ilgilenen yaklaşık 2 milyon kişi var ama bunun en az 10 katı kadar da bir potansiyel söz konusu” açıklamasında bulunuyor.