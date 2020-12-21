Gürfidan, “ Destek paketleri Sanayi’yi teğet geçer”  

“Tele Röportaj” yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan oldu. İzmit’te ticari hayatın en aktif olduğu bölgelerden birini tam 21 yıldır başarı ile yöneten Gürfidan ile pandemi sürecinde sanayi esnafının yaşadığı sorunlar, esnafa destek paketi ve beklentileri üzerine sohbet gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde devletin açıkladığı paketle ilgili konuşan Başkan Gürfidan, “O destek paketleri bize uğramaz, mümkün değil. Sanayi’yi teğet geçer” sözleriyle yetkililere sitemde bulundu.

“HAFTASONU İÇİN İZİN İSTEYİP DURUYORUZ”

Pınar GÜL TARHAN: Pandemi süreci her kesimi etkilediği gibi sanayi esnafını da etkiledi. İzmit Sanayi Sitesi’nde durumlar nasıl? Esnafın sıkıntıları neler?

Muzaffer GÜRFİDAN: Pandemi süreci tüm dünyayı etkilediği gibi Sanayi’mizi de etkiledi. Biz yine de en az etkilenenlerdeniz. Millet araba kullanıyor. Müşteri bitmiyor. Ancak bu haftasonu çalışma durumu ile ilgili ne olduğu belli değil. Yasak günlerinde çalışmak için Kaymakamlıktan müsaade isteyip duruyoruz. Esnaf arkadaşlarımız eskiden bağlı bulundukları meslek odalarından faaliyet raporu alıp dükkanlarını açabiliyorlardı. Sonradan bir kararname ile bu Kaymakamlığa devredildi. Şimdi Kaymakamlığa bildirmeleri gerekiyor. Kaymakam bey veya İl Hıfzıssıhha Kurulu müsaade ederse gelip çalışabiliyorlar.

“YASAKLI GÜNLERDE YÜZDE 80’İ İŞ YAPAMIYOR”

İmalatçılar zaten doğrudan ihracat yaptıkları için onlara müsaade ediliyor. Ama kaportacılara, boyacılara, mekanikçilere, motorculara müsaade edilmiyor. Burada da bir işgücü kaybı oluşuyor. Bunlara bu prosedür uygulandığı için bazısı kaçak gelmeye çalışıyor, ceza yiyor. Kurallar var, onlara da uymak gerekiyor tabi. Yasaklı günlerde yüzde 80’ine müsaade edilmiyor. En az 10 tane lokanta var. Bunlar da kapalı. Bir tane berberimiz var, o da kapalı. Mesai günlerinde çalışabiliyorlar.

“BANA YETKİ VERSİNLER, BAKIN İHLAL EDEN OLUYOR MU?”

Ama yine de çalışan işçilerimiz arasında yardıma muhtaç durumda insanlarımız da var. Bir yıl oldu, Büyükşehir Belediyesi haricinde kimse bizi arayıp sormadı. Bir tek Tahir Bey sağ olsun, arayıp “Benim yapabileceğim bir şey var mı?” diye soruyor. İnsanlarımız da kurallara uymuyorlar. Daha sıkı yaptırım uygulanmalı. Tedbir alınmalı. Bana yetki versinler, bakın bakalım Sanayi’de bir kişi mesafeyi, maske kuralını ihlal edebiliyor mu?

“3 TONLUK TANKIMIZI DOLDURUYORUZ”

P.G.T.: Bu süreci en az riskle atlatabilmek için ne gibi önlemler aldınız?

M.G.: Salgının başladığı günden itibaren sitemizde, aşağı yukarı 3 tonluk bir tankımız var. Belediyeden ilaçlama ile ilgili yardım istedik. Onların tarif ettiği şekilde ilaçları kullanarak dolduruyoruz. Dükkanların önlerini, caddeleri ilaçlıyoruz. İzmit Belediyesi de bize bu konuda çok yardımcı oldu. Bir saat sonra gelip onlar da dükkanların içini ilaçlıyorlar. İzmit Belediyesi’ne de bu anlamda teşekkür ediyoruz.

“KİMSE BİZİ BİLMEZ, GÖRMEZ”

P.G.T.: Geçen hafta İKM Başkanı Murat Öztürk ile sohbet ettik. “Sanayi esnafımıza da destek bekliyoruz” demişti. Ekonomik paketle ilgili siz neler söyleyeceksiniz?

M.G.: Biz Murat Bey ile de zamanında görüştük, bazı şeyleri paylaştım. Ben de alışverişin tabi ki İzmit esnafından yapılmasından yanayım. Ben şahsen AVM’ye gitmiyorum. Biz de Murat Bey’e her türlü yardıma hazırız. Ben destek paketinden yardım alacağımıza inanmıyorum. Bize uğramaz yani o destek. Bizi görmezler, Sanayi’yi teğet geçer. Çok fazla yardıma muhtaç esnafımız az da olsa var. Bin 250 işyerimizden en az 250 tanesine yardım edilmeli. Ne yapıyorsun, ne yiyip ne içiyorsun diye sorulmalı. Ama maalesef ki daha önceki dönemlerde de olduğu gibi kimse bizi arayıp sormaz, uğramaz, bilmez görmez. O paket de Sanayi’ye uğramaz.

“BİR TEK TAHİR BEY YANIMIZDA”

İzmit’te burayı bilmeyen yoktur. Yetkililere gidip onların da başını ağrıtmaktan rahatsız oluyoruz, onlar da rahatsız oluyor. Bir tek Tahir Bey, aradığım zaman sağ olsun yerine getirmeye çalışıyor. Bireysel olarak ihtiyacı olanı bulup kendisine ilettiğimizde yardımda bulunduğu oluyor. Manevi olarak sonsuz desteği var. Ne desek bir saniyede hemen uygulamaya geçiyor. Herhangi bir talebimizi en kısa sürede yerine getiriyor, şikayetimize çözüm buluyor.

P.G.T.: Beklentileriniz neler peki?

M.G.: Bir beklentim de yok. Devletin 1000 liralık desteğinden veya bundan önceki paketten bize düşeceğine inanmıyorum. Mümkün değil.

P.G.T.: Toplamda kaç üyeniz var?

M.G.: Kuruluşunda bin 106 üyemiz vardı. Daha sonra birden fazla dükkan sahibi olan, tek üye sayıldığı için sayı 860’a düştü. 21 yıldır başkanım. Beni de seviyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de mümkün olduğu kadar onlara en iyi şekilde faydalı olmaya çalışıyorum. Ne zaman ararlarsa anında müdahale ederim. Yardım etmeye çalışırım.

“SANAYİDE COVID VAKASI YÜZDE 2 BİLE DEĞİL”

P.G.T.: Sanayi esnafı arasında koronavirüs oranı nasıl? Hayatını kaybeden üyeleriniz oldu mu?

M.G.: Bizim buranın nüfusu pandemi yokken en az 10-12 bin kişi. Bizde koronavirüs vakası yüzde 2 bile değil. Ama dışardan gelenler de kural ihlali yapabiliyor.

“DEVLETİ YÖNETENLERE ALLAH AKIL FİKİR VERSİN”

P.G.T.: Son olarak devleti yönetenlere bir mesajınız var mı?

M.G.: Devleti yönetenlere Allah akıl fikir versin. Şu ana kadar çok doğru şeyler de olmuştur. Son zamanlarda hiç alakası olmayan konularla uğraşıyorlar. Türkiye’nin durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Siyasiler kendi aralarında çekişirken vatandaş ölüyor, onların haberi yok. İktidarı için de muhalefeti için de geçerli bu dediklerim. Güçlüler tepede birbirini yiyor, halk aşağıda çırpınıyor.