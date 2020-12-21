‘Covid-19 Meslek Hastalığı’  tüm çalışanları kapsamalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarının vazife malullüğü ve meslek hastalığı başvurularının hızla sonuçlandırılacağını açıklamasının ardından da Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelgeyle bu başvurularda izlenecek yolu açıkladı. Açıklamaların akabinde SGK, Bakanlıktan Sağlık Çalışanlarının Vazife Malulü ve Meslek Hastalığı Süreçleri için gerekli evrakları istedi. Bu gelişmeler ile birlikte yayınlanan genelgede bulunan İlliyet şartı tartışmalara neden oldu.

“TAMAMI FAYDALANMALI”

Tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan yasa tasarısı ile ilgili Türk Tabipler Birliği Kocaeli Şube Başkanı Ömer Ardaman sadece devlette çalışan sağlık çalışanlarının mağdur görülmemesi gerektiğini ifade ederek, “Tüm sağlık çalışanları açısında sayılmasını istiyoruz. Bir yıl oldu henüz bir şey yok. Sağlık çalışanları bu hastalığa yakalandığında 10 kat daha fazla etkileniyor. Kesinlikle koşul belirtmeden meslek hastalığı sayılmalı” ifadelerini kullandı.

“AŞI YAPTIRACAĞIM”

Sağlık çalışanların diğer taleplerinden de bahseden Ardaman, kişisel koruma ekipmanlarının önemine vurgu yaptı. Standartlara uygun olmayan kıyafetlerin tehlike yarattığını ifade eden Ardaman hastalığın son bulması için tam kapanma olması gerektiğini ifade etti. Geçtiğimiz haziran ayında denenen normalleşmenin normalleşme olmadığını belirten Ardaman, Covid aşısı ile ilgili de konuştu. Ardaman, “Kişilere yaptırmayın diye bir şey söyleyemem. Uzun vadede sonuçlarını bilmiyoruz. Elimizde başka silahımız yok. Bir yerde yangın çıkmış vaziyette, neyle söndürülecekse söndürülsün. Ben yaptıracağım ama kişilere bunu yönlendirmesini yapamam” dedi.

“GERİYE DÖNÜK ÖDEMELER LAZIM”

Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ise Covid-19’un çoktan meslek hastalığı sayılamasın gerektiğini ifade etti. Çeker açıklamasının devamında, “Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili genelde yayınladı ama 657 ile çalışan çalışanların da meslek hastalığı sayılması lazım. Meslek hastalığı olduğunda da merhumun ailesine geriye dönük yönetmelikler olması lazım” ifadelerini kullandı.

“BAKAN BEY SAĞLIKÇILARI UNUTUYOR”

Pandemi sürecinin başında Sağlık Bakanının, sağlık çalışanlarını 3 gün alkışlattıktan sonra unuttuğunu ifade eden Çeker, “Sağlık çalışanlarını yüzde 90’ına yakını ailelerinden uzak yaşıyorlar. Bu fedakarlık yapılıyorken ekonomik kaygı ile yapmıyor. Ama kamu çalışanları arasında en düşük ücret alan kesim. Mecliste bulunan bütün siyasi partilere ek gösterge sözünü vermesine rağmen henüz yapılmadı. Çalışanlar çocuklarını yalnız bırakıyor. Her şeyden önce 3600’ü bekliyor çalışanlar” dedi.

“TÜM ÇALIŞANLAR FAYDALANMALI”

Memur Sen’e bağlı Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım ise, “İlk basın açıklamamızda da söylemiştim, vefat eden arkadaşlarımızın şehit olması gerektiğini de savunduk. Cumhurbaşkanı zaten tüm sağlık çalışanlarına meslek hastalığı hakkını verdi. Meslek hastalığı hakkı, tüm sağlık çalışanlarını kapsaması lazım. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan bütün sağlık çalışanlarını faydalanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BAKAN BEY KULAKLARINI KAPATIYOR”

Genelgenin yeni çıkması nedeni ile detayların henüz netleşmediğini ifade eden Yıldırım, “Hastalığı aldıktan sonra nerden alırsan al. Sağlık çalışanlarına emeğinin karşılığını alamıyor çoğu. Arkadaşımı evine gidemiyor bir hemşire arkadaşın aldığı para aşağı yukarı 3 bin 500 lira. Böyle bir adalet olmaz. İmkanlardan herkes faydalanamıyor. Sadece Covid servisinde çalışanlar faydalanıyor. Sorunlarımızı söylüyoruz ama Bakan Bey kulaklarını kapatıyor” şeklinde konuştu.

“İSTER HASTANEDEN İSTER DIŞARIDAN”

Bağımsız Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Sami Ayyıldız ise, “Hastalığı hastaneden değil de dışarından kapınca meslek hastalığı sayılmıyormuş. Genelgenin tamamını okumadım ama tereddütler var. Kovid-19’un tamamıyla meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. İster dışardan kapsın ister hastaneden bu meslek hastalığıdır” şeklinde konuştu.

“İKİSİ DE AYNI İŞİ YAPIYOR”

Özel hastanede çalışan sağlık çalışanlarının meslek hastalığı sayılmaması konusu ile ilgili konuşan Ayyıldız, “İkisi de aynı işi yapıyor. İkisi de sağlık çalışanı. İşler aynı ikisi de sağlık hastalığı sayılmalı. İstediğimiz dolandırmadan meslek hastalığı sayılması. Bütün sağlık çalışanları bu kapsamda sayılmasını istiyoruz” dedi.