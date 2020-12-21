Hükmen yenilgi geliyor!

TFF yaptığı açıklama ile bu sürece olarak kadrolara 5’er futbolcu fazla yazılmasına karar verdi. 2 ve 3. Lig’de 25 isim bildiriliyordu. Bu sayı 30’a çıktı. Açılamada “Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır” denildi.
9 KİŞİ SAHAYA ÇIKAMAK ZORUNDASIN
Bununla birlikte, yine liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Covid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır. Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren uygulanacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.