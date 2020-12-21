Hükmen yenilgi geliyor!

TFF yaptığı açıklama ile bu sürece olarak kadrolara 5’er futbolcu fazla yazılmasına karar verdi. 2 ve 3. Lig’de 25 isim bildiriliyordu. Bu sayı 30’a çıktı. Açılamada “Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır” denildi.

9 KİŞİ SAHAYA ÇIKAMAK ZORUNDASIN

Bununla birlikte, yine liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Covid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır. Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren uygulanacak